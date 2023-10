Leinfelden-Echterdingen: Beliebtes Krautfest startet wieder

ulleo / pixabay

Von Freitag bis Sonntag feiern die „Krautler“ wieder ihr Traditionsfest

Immer wieder am dritten Oktoberwochenende feiern die Menschen im Stuttgarter Stadtteil L.E. ihr Krautfest – In diesem Jahr zum 45. Mal.

Von Alexander Kappen

Leinfelden-Echterdingen. Es ist so etwas wie das Zwiebelfest früher für Esslingen, wie das Volksfest für Stuttgart, so ist es das Krautfest für Leinfelden-Echterdingen. Am Freitag geht’s los. Late-Night-Shopping in der Innenstadt Leinfeldens. Auf der Rathausbühne gibt es um 19 Uhr Livemusik: Safir The Band.

Am Samstag kommt dann die offizielle Eröffnung mit OB Roland Klenk um 14 Uhr auf dem Neuen Markt in Leinfelden. In Echterdingen fällt der Startschuss eine Stunde später um 15 Uhr vor dem Rathaus.

Am Sonntag folgt eine Oldtimer-Fahrt – die Spitzkraut-Classics. In der Bahnhofstraße in Leinfelden dürfen sich die außergewöhnlichen Gefährte auf 2 und 4 Rädern dann stolz zeigen. Um 12 Uhr geht es los!