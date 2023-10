Filmtipps die 6. : Neue kostenlose Filme aus dem Netz

hotcakejoy / sxc

Jetzt kommen die kühlen Herbstabende und damit auch Zeit für tolle TV-Abende im Warmen

Der Stuttgarter Journal Filmtester hat wieder die Mediatheken im Netz durchforstet nach sehenswerten Movies.

Von Alexander Kappen

„Ballon“: In der ARD Mediathek gibt es den Film zu sehen: Video: Ballon – Filme im Ersten – ARD | Das Erste

Am Tag der Deutschen Einheit hatte ihn die ARD im Abendprogramm. Super spannend und damit sehr kurzweilig. Bully Herbig hat Regie geführt. Der Comedian hat einen durchweg ernsten Film hingelegt, ein Krimi-Drama der Extraklasse!

Eine Familie aus Ostdeutschland baut einen Ballon, um damit über die bayrische Grenze zu fliegen. Aber der erste Versuch misslingt und ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Denn der Staatsschutz (Stasi) ermittelt und ist ihnen dicht auf den Fersen.

Die Familie baut einen zweiten Ballon…

„Gutland“: In der ZDF Mediathek: Gutland – ZDFmediathek

Jens (Frederick Lau) flüchtet nach einem Raubüberfall mit der Beute nach Belgien im Bauerngebiet „Gutland“. Er taucht als Erntehelfer unter. Spannende Milieustudie aus der Landwirtschaft. Jens landet mit einigen Bauern-Ehefrauen im Bett was zu Problemen führt und seine Komplizen tauchen auf und wollen das Geld! Sehr spannende und amüsante Krimi-Komödie. Aus der Qualitätsreihe „Das kleine Fernsehspiel“

„Long Weekend“: Joyn Long Weekend kostenlos streamen | Joyn Ein Thriller!

Das Ehepaar Peter und Carla möchte in Australien an der Küste ein erholsames Wochenende verbringen, um wieder zueinander zu finden. Aber die mächtige Natur Australiens überfordert die beiden Stadtbewohner. Im dichten Dschungel verfahren sie sich immer wieder, ein Feuer bricht zudem aus und die tierischen Bewohner und auch Eingeborene bringen die beiden an ihre Grenzen.