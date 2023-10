Samstag auf Fernsehturm: Sonnenaufgang genießen

Portraitor / Pixabay

In Herbst- und Wintermonaten öffnet Stuttgarter Wahrzeichen eine Stunde vor Tagesanbruch

Von Oktober 2023 bis Februar 2024 öffnet das Team des Fernsehturms in Degerloch am letzten Samstag im Monat bereits eine Stunde vor Sonnenaufgang die Aussichtsplattformen und auch das Panorama Café.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Degerloch. Den besten Blick auf das Stuttgarter Umland hat man bekanntermaßen vom Stuttgarter Wahrzeichen, dem Degerlocher Fernsehturm an der Jahnstraße.

Der SWR-Turm öffnet jetzt in den kühleren Monaten immer früher zum Sonnenaufgang gucken. Los geht’s am 28. Oktober um 7 Uhr, am 25. November um 6.45 Uhr, am 30. Dezember um 7.15 Uhr, am 27. Januar um 7 Uhr und am 24. Februar um 6.15 Uhr.

Das Event kostet mit Frühstück 39 Euro und ohne Frühstück 15 Euro. Karten gibt es im Netz unter: www.fernsehturm-stuttgart.de/fruehaufsteher

Viel Spaß wünscht das Stuttgart Journal!