Aktivitäts-Tipps für Hundebesitzer in Stuttgart  

Pixabay / CC0

In der Schwabenmetropole kann man einiges mit seinem Vierbeiner „auf die Beine stellen“

Hier geben wir drei Tipps für abwechslungsreiche Aktivitäten mit seinem geliebten Begleiter im Alltag.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Hundeparks und Hundewiesen: Hier kann man Kommandos einüben wie „Sitz“ und „Platz“ und auch Frisbee spielen mit seinem Hund. Zudem lassen sich hier leicht neue Bekanntschaften schließen mit Hundebesitzern und auch bei den Vierbeinern untereinander. Hier die bekanntesten: Hundeplatz Tapachtal, Stuttgart Zuffenhausen/ Hundewiese Stuttgart Fasanenhof / Hundewiese Stuttgart Sternhäule / Hundewiese Stuttgart Weinsteige / Hundewiese Bad Cannstatt / Hundespielplatz Wangen / Hundespielplatz bei Onkel Otto, Stuttgart Wangen.

Spaziergänge im Stuttgarter Wald: Was gibt es besseres für einen Hund als der Wald. Hier kann er herumtoben, bellen, Gassi machen und niemand stört sich daran. 5000 Hektar Stadtwald gibt es in Stuttgart, das sind 24 Prozent des gesamten Stadtgebiets!

Hunde-Badetage: Die Schwimmbäder bieten jetzt im Spätsommer Hundeschwimmtage an. Hierbei können die Fellnasen ungestört von Menschen im Freibad herumschwimmen. Nur Hunde haben an den Tagen Zutritt zum kühlen Nass. In der kostenlosen App „Anypetz“ findet man alle Termine hierzu. Super findet das das Stuttgart Journal, das sich bekanntermaßen dem Tierschutz verschrieben hat.