Stuttgarter Volksfest: Hilfreiche Tipps für Wasenbesuch

100 000e Besucher strömen täglich auf das Festgelände / Hier gibt es einiges zu beachten

Alle strömen auf den Wasen – Verkehrschaos, Blaulicht-Einsätze, Fahrgeschäfte, die wild abgehen und jeder Besucher „arbeitet sein persönliches Volksfest-Programm ab -oft ohne links und rechts zu schauen“ – natürlich entsteht hier ein gewisses Chaos, bei dem man einige hilfreiche Tipps beachten sollte.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Bad Cannstatt. Am Freitag ging es los mit dem 176. Stuttgarter Volksfest.

Noch bis 8. Oktober wird in den Festzelten getanzt, geschunkelt und gesungen. Die Maß Bier kostet mittlerweile um die 14 Euro. Aber das Volksfest ist eben nur einmal im Jahr und hier sollte man auch mal (wie im Urlaub) den ein oder anderen Euro „Euro sein lassen“ also mal nicht so genau auf den Preis schauen… Spaß haben und leben lassen ist das Motto beim „Tag am Wasen“.

Tipps: -Mit Bus und Bahn fahren. Fast alle Straßen um den Wasen sind abgesperrt und dürfen nicht beparkt werden. Zudem ist rund um den Wasen ein Stau vorprogrammiert. Die Sonderlinie U11 fährt vom Hauptbahnhof Richtung Volksfest. Zudem kann man am Bhf Cannstatt aussteigen und ist in 1 Minute auf dem Festgelände.

-Der Ordnungsdienst (in den gelben Leibchen) kontrolliert alle mitgebrachten Taschen und Rucksäcke. Deshalb sollte man nur so wenig wie möglich davon mitnehmen. Flaschen sind übrigens allgemein verboten egal aus welchem Material (Terrorismus-Bekämpfung).

-Das Fundbüro: Zwischen Festzelt Wasenwirt und dem Büro der in-stuttgart Company befindet sich ein Container, in dem alle verlorenen Gegenstände aufbewahrt werden. Denn in dem Trubel auf dem Wasen kann schnell mal was abhanden kommen. Geöffnet hat das Fundbüro täglich bis 30 Minuten nach Volksfest-Ende.

-Familientag: Am 4. Oktober stehen die kleinen Wasengänger im Mittelpunkt. Hier gibt es viele Überraschungen wie Märchenkarussell, Glitzertatoos, Ballonkünstler. Zudem gibt es viele Fahrgeschäfts- und Budenangebote zum ermäßigten Preis für die Kids.

-Festzelte: Unbedingt Plätze reservieren über die Homepages der Festzelte. Hier kann man die bunten Bändchen bestellen, mit denen man ins Zelt gelangt.

-Ja zur Tracht: Unbedingt in Tracht erscheinen, denn nur so kann wahre Wasenstimmung aufkommen.