Kornwestheim: Drei Tage Stadtfest 

Der brandneue Oberbürgermeister Nico Lauxmann absolvierte erfolgreich den Fassanstich

Von Freitag bis Samstag feierte sich Kornwestheim. Auf der Bühne vor dem Holzgrundplatz stellte sich der OB vor: „Hallo ich bin der Neue!“

Von Alexander Kappen

Kornwestheim. Nicht nur der OB feierte Premiere beim Stadtfest bei seinem ersten Fassanstich. Auch der neue Imagefilm der Stadt Kornwestheim wurde präsentiert. Der alte Filme war in die Jahre gekommen. In der Güterbahnhofstraße waren Buden aller Art aufgebaut. Internationale Küche konnten die Besucher erleben und auch flotte DJ-Musik von DJ Nachtrocker auf der Bühne am Bahnhofsvorplatz.

Türkische Spezialitäten, Whiskey Verkostung mit „Captain Morgan bekannt aus der TV Werbung“ und Kornwestheimer Vereine präsentierten sich und verwöhnten die Kornwestheimer und Zugereiste mit Speisen und Getränken.

Drei Tage feierte man friedlich gemeinsam auf dem Kornwestheimer Stadtfest. Auch ein Strandflair mit Liegestühlen und Palmen lud zum Verweilen ein.