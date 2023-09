Esslingen Marktplatz: Schreiner Pop Up Store

Pixabay / CC0 / eagle77

In dem ehemaligen Textilwarengeschäft Mehl stellt Timo Eberspächer seine Arbeiten aus

Ein Showroom in der Esslinger Altstadt – hier stellt er 2 seiner künstlerischen Arbeiten aus.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Timo Eberspächer ist kein gewöhnlicher Schreiner – er nimmt sich auch mal eine berufliche Auszeit und geht Surfen in San Francisco! Vor 25 Jahren hat er seine Schreinerausbildung beendet. Nach seinem Meistertitel arbeitete er einige Jahre in San Francsico. Nun ist der 47-Jährige in Esslingen selbständig mit seinem Geschäft „Raumforderung“. Er stellt Unikate aus Holz her: Ein gerundeter Schreibtisch zum Beispiel, den man am Marktplatz im Pop Up Store bewundern kann. Bei Timo Eberspächer kann man Möbel für den Innenbereich ordern.

Er lebt mittlerweile nach 6 Jahren in den USA im grünen Esslinger Stadtteil Liebersbronn mit Ehefrau und 3 Kindern.

Übrigens: Das Textilwarengeschäft Mehl wird langfristig umgebaut – hier soll eine Cocktailbar entstehen.