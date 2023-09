Der Herbst kommt: Mit Heilsteinen gegen Erkältungen vorbeugen? Vorsicht vor Heilsversprechen!

GLady / Pixabay

Der Herbst naht mit großen Schritten und mit ihm auch die Erkältungssaison. Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen fallen, plagen sich viele Menschen mit Schnupfen, Halsschmerzen und ähnlichem. Und auch ein Blick auf die aktuellen Corona-Statistiken zeigt, dass die Zahlen aktuell wieder steigen.

Dementsprechend verwundert es nicht, weshalb sich zahlreiche Personen Gedanken darüber machen, wie sie die kommenden Monate möglichst gesund überstehen können. Einige stoßen bei ihren Recherchen im Internet unter anderem auf Online-Shops, die sogenannte Heilsteine anbieten.

Viele Verantwortliche, die diese Seiten ins Leben gerufen haben, wurden in den letzten Monaten abgemahnt. Aber warum eigentlich? Und worauf sollten diejenigen, die sich generell für Heilsteine interessieren, vor einer möglichen Bestellung achten? Fest steht, dass das Interesse an Produkten dieser Art in den kommenden Wochen sicherlich wieder einmal zunehmen wird.

Wer sich ein wenig genauer mit der Thematik auseinandersetzt, stellt schnell fest, dass es durchaus möglich ist, Heilsteine zu kaufen und gleichzeitig realistisch zu bleiben. Die folgenden Abschnitte zeigen, was mit Hinblick auf dieses spannende Thema wichtig wird.

Warum werden viele Seiten, die Heilsteine vertreiben, aktuell abgemahnt?

Grundsätzlich gilt, dass es natürlich nicht verboten ist, Heilsteine im Internet zu verkaufen. Wichtig ist es jedoch, wie in anderen Bereichen auch, sich an gewisse Regeln zu halten. Das bedeutet: Ein Mensch, der zum Beispiel Schungitsteine kaufen möchte, sollte nicht mit falschen Heilsversprechen gelockt werden.

Einigen unseriösen Anbietern scheint es jedoch immer wieder schwer zu fallen, sich genau an diese Vorgabe zu halten. Unter anderem versprechen sie in ihren Produktbeschreibungen beispielsweise einen hundertprozentigen Schutz vor verschiedenen Krankheiten oder beteuern, dass die entsprechenden Steine dazu in der Lage seien, selbige zu heilen.

Auch, wenn es sicherlich viele Dinge gibt, die sich aus wissenschaftlicher Hinsicht nicht erklären lassen, handelt es sich hierbei um eine Form von Verbrauchertäuschung. Im Laufe der letzten Jahre sind die verantwortlichen Behörden hier sehr aufmerksam geworden.

Als Grundregel gilt: Die Wirkungsweisen, welche zum Beispiel in Produktbeschreibungen versprochen werden, müssen wissenschaftlich bewiesen sein. Aufgrund der Tatsache, dass jedoch gerade im Bereich der Heilsteine aktuell noch viel geforscht wird, ist es schlicht nicht möglich, von fundierten Ergebnissen zu sprechen. Dessen sind sich zwar viele, aber noch lange nicht alle Interessenten, bewusst.

Daher ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein Mensch, der sich in der Vergangenheit noch nicht ausgiebig mit Heilsteinen auseinandergesetzt hat, fest an deren Wirkung glaubt, möglicherweise sogar Arztbesuche aufgrund einer bestehenden Phobie ausschlägt und auf Heilung hofft. Genau das gilt es zu verhindern.

Was ist strafbar?

Vieles, was Verkäufer von Heilsteinen beachten sollten, wird über das Heilmittelwerberecht geregelt. Hier wurde unter anderem festgehalten, dass es verboten ist, irreführend zu werben. Untersagt wäre es zum Beispiel, zu behaupten, dass ein bestimmter Heilstein vor einer Ansteckung mit Corona schützen würde und dementsprechend einer Übersterblichkeit vorbeugen könnte.

Wie bereits zu Beginn erwähnt, ist es jedoch generell erlaubt, Heilsteine zu vertreiben. Zahlreiche Menschen, die sich für Produkte dieser Art interessieren, sind sich durchaus darüber bewusst, dass es aktuell (noch?) an wissenschaftlichen Beweisen fehlt. Sie fühlen sich dennoch gut, wenn sie einen solchen Stein in ihrer Umgebung wissen. Manche sehen hierin auch ein spannendes Hobby, das es erlaubt, den Horizont ein wenig zu erweitern.

Wer sich darüber bewusst ist, dass die Wirkung besagter Steine wissenschaftlich nicht erwiesen ist und dass es selbstverständlich umso wichtiger ist, im Falle von Beschwerden einen Arzt aufzusuchen, geht wahrscheinlich kein gesundheitliches Risiko ein.

Warum sind Heilsteine auch im Jahr 2023 immer noch angesagt?

Heilsteine stehen im Kontrast zur klassischen Schulmedizin. Viele Menschen haben ein Faible für die Dinge zwischen Himmel und Erde, die sich nicht erklären lassen, beziehungsweise bei denen noch viele Fragen offen sind.

„Ganz nebenbei“ sehen viele Heilsteine, wie zum Beispiel der erwähnte Schungitstein, wunderschön aus. Sie eignen sich dementsprechend unter anderem auch super als Dekoelemente. Und wer dann noch Spaß daran hat, sich mit dem, was den verschiedenen Steinen nachgesagt wird, auseinanderzusetzen, hat ein spannendes Hobby gefunden, das auch immer wieder zum Austausch mit Gleichgesinnten einlädt.