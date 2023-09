Gastrotest Neueröffnung: „BigChefs“ auf dem Killesberg

Herrlich sitzt man hier am grünen Killesbergpark mit dem Aussichtsturm

Das Lokal bietet moderne volksnahe Küche und ist sehr beliebt: Sonntagsabends waren hier alle Plätze auf der Außenterrasse belegt. Allerdings hat der Gastrotester auch einige Schwachpunkte entdeckt – am Höhenpark 2.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Nord. Stuttgarts „grüne Lunge“ der Killesbergpark ist und bleibt eine der besten Adressen, um Erholung zu finden. Da bietet es sich an, auch noch kulinarisch einzukehren. Dies tat der Reporter im Lokal „BigChefs“. Früher war hier das „OhJulia“ ansässig. Seit Juni 2023 ist das „BigChefs“ hier nun angesiedelt. Auf der Karte findet man Gerichte wie Shakshuka und auch diverse Pasta-Varianten, Pide oder Manti sowie gemischte Mezze, Salate und Bowls. An der großen Bar stehen leckere Cocktails wie der „Green Monkey°” oder die „Pink Sangria” zur Vefügung.

Das aus Frankfurt bekannte Konzept eröffnet damit erstmals auch eine Filiale in Baden-Württemberg. In der Türkei und dem Mittleren Osten zählt das Restaurant mit rund 80 Filialen zu den größten Ketten. Locker ist hier die Stimmung. Viel jüngeres Publikum so um die 30 Jahre, Familien und Paare. Man sitzt hier fantastisch am Killesbergpark und sieht auch den Killesbergturm.

Bei sommerlichem Wetter am Sonntagabend waren die Plätze draußen sehr begehrt. Beim Verlassen des Lokals überließ der Reporter seinen Tisch einer jungen Familie mit Kindern, die vorerst drinnen Platz genommen hatte, aber unbedingt raus wollte.

Die Speisekarte ist sehr sympathisch gestaltet mit vielen bunten, lecker anmachenden Bildern, die Hunger machen sollen und dies auch tun. Der Big Big Burger mit Fleischpaddy und Pilzen sowie ein Caramell Milchshake landeten auf dem Tisch des Reporters. Beides war lecker, fehlte aber noch der letzte Geschmack. Der Milchshake schmeckte fast nur nach Milch und dem Burger fehlte eine deftige gut gewürzte Sauce wie man es beim „Burgerhouse“ in der Stadtmitte bekommt.

Beim zweiten Milchshake verbesserte sich dies dann etwas. Mit Eiswürfeln tat der einfach nur gut bei der sommerlichen Hitze. Der Service war aufmerksam und auch jünger. Insgesamt war das Lokal sehr angesagt und wird wohl auch noch eine Weile auf dem Killesberg bleiben. Die Toiletten waren sehr sauber und gepflegt. Am hohen Frauenanteil der Gäste merkte man, dass hier ein gewisses Niveau herrscht, das dankbar angenommen wird.

Ambiente (+Lage): 5 Sterne, Service: 4 Sterne, Essen: 3 Sterne