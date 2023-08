Estival in Esslingen: Die Stadtparty steht kurz bevor

Kulinarik, Kunst und Kultur gibt es von 4- bis 16. August auf dem Marktplatz

Die zweite Auflage der Stadtsause startet am Freitag. Im letzten Jahr gab es Kritik der Bürger an den Preisen für Speisen und Getränke. Das Estival ist der Zwiebelfestnachfolger.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Der Esslinger an sich feiert gerne. Jetzt steht die nächste Stadtparty an: Das „Estival“. Eine Wortkombi aus „Esslingen“ und „Festival“. Im vergangenen Jahr gab es die Premiere. Dabei beklagten sich viele über die hohen Preise für die Kulinarik, Das Estival ist der Zwiebelfestnachfolger. Das Zwiebelfest war lange Zeit das wichtigste Fest der Esslinger im Jahr. Michael Metzger vom Esslinger Stadtmarketing sagte einer lokalen Zeitung: „Die Preise auf dem Estival sind so wie man sie aus einer Speisegaststätte erwarten kann.“

Tägliche Öffnungszeiten sind 11:30 Uhr bis 23 Uhr. Freitags und Samstags bis 24 Uhr. Die Stadtinformation hat Montags bis Freitags von 19 bis 18 Uhr, Samstags bis 16 Uhr und Sonntags bis 15 Uhr geöffnet. Rund 140 Leute sind am Aufbau der Buden und anderen Einrichtungen beteiligt. Für Radfahrer gibt es am Kleinen Markt und Rathausplatz kostenlose Fahrrad-Stellflächen.