Internationale Deutsche Grill- und BBQ-Meisterschaft 1. Mal in Stuttgart

Am Samstag und Sonntag traten 40 Teams an / 80 Aussteller zeigen damit die aktuellen Trends

Die Meisterschaft rund ums Fleischbruzzeln findet auf dem Geländer der Stuttgarter Messe statt.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Am Wochenende kommen Grillfreunde voll auf ihre Kosten. In der Stuttgarter Messe findet die internationale deutsche Grill- und Barbecue-Meisterschaft statt. Passend zum Sommer und der Garten-/Grill-Zeit! Zuschauer dürfen sich freuen, denn es fällt immer wieder Grillgut ab, das nach der Bewertung durch die Jury dann an die Besucher zur Verköstigung weiter gereicht wird. Optimale Verwertung sozusagen…

Es gibt drei Wettbewerbe: Profis, Amateure und die deutsche Grillmeisterschaft. Die wird an zwei Tagen in sechs Gängen veranstaltet. Neben Fleischgerichten aus Huhn und Schweinebauch gibt es auch einen vegetarischen Gang oder Nachtisch. Die Grillteams können mit maximal zehn Personen daran teilnehmen. Große Chancen auf den Sieg hat übrigens eine regionale Mannschaft: das „Real Smoke BBQ Team“ aus Stuttgart wurde im April Baden-Württembergischer Grill- und BBQ Meister und im vergangenen Jahr auch Deutscher Vizemeister der Profis…

Da drückt das Stuttgart Journal alle Daumen…