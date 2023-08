Neues Reiseziel vom Flughafen Stuttgart: Bordeaux

Seit Freitag, 26. Mai 2023, verbindet die spanische Fluggesellschaft Volotea den Stuttgarter Flughafen mit Bordeaux. Volotea bedient die französische Hafenstadt zweimal wöchentlich montags und freitags, im Juli und August wird die Strecke dienstags und freitags angeboten.

Aktuell startet die Maschine montags um 17.50 Uhr in Stuttgart, Ankunft in Bordeaux ist um 19.35 Uhr. Freitags geht der Flug ab STR um 17.25 Uhr und landet um 19.10 Uhr in Bordeaux.

Ab Donnerstag, 12. Oktober 2023 wird zusätzlich Nantes angesteuert, ebenfalls zweimal wöchentlich donnerstags und sonntags. Geflogen wird mit Maschinen des Typs Airbus A319 und Airbus A320.

Volotea ist eine spanische Günstig-Fluggesellschaft mit Sitz am Flughafen Asturias und derzeit sechzehn Basen in Frankreich, Griechenland, Italien und Spanien. Sie hat rund 1300 Mitarbeiter und über 40 Flugzeuge.