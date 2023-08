Gefängnisstrafe für Esslinger Überfall auf Transporter

Im Jahr 2016 hatte der 35-Jährige einen Werttransporter mit Schmuck an Bord ausgeraubt

Sechseinhalb Jahre Knast und die Rückzahlung von 588 000 Euro hat das Landgericht Köln angeordnet.

Von Alexander Kappen

Esslingen/Köln. Im Oktober 2016 waren zwei Schmuckkuriere im Alter von 22 und 55 Jahren mit einem Lieferwagen unterwegs. Sie kamen von der Schweiz und hatten Schmuck und Edelmetalle geladen. Vor einem Firmengebäude in der Fritz-Müller-Straße in Esslingen schlugen die Täter zu. Einer der Räuber prügelte auf den 55-Jährigen ein. Der ging bewusstlos zu Boden. Den zweiten Kurier zwangen sie in den Lieferwagen, danach luden sie die Ware aus und fuhren in einem Fluchtauto davon.

Die zwei Mittäter waren bereits 2017 zu Haftstrafen verurteilt worden. Der Angeklagte war 2012 im September in Spanien verhaftet worden und nach Deutschland ausgeliefert worden. Die Staatsanwaltschaft hatte 13 Jahre Haft gefordert. Ursprünglich war der 35-Jährige Räuber auch wegen zwei Überfällen in Köln angeklagt worden. Dort wurden zwei Juweliere ausgeraubt.

Dafür reichten aber die Beweise nicht aus. Die Überfälle wurden von der Räuberbande „Pink Panther“ begangen ist man sich bei der Justiz sicher.