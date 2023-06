Experten bestätigen: Wolf gesichtet im Raum Esslingen

Pixabay / CC0/ Christels

Die Behörden wollen nicht verraten wo genau, um keine Schaulustigen anzulocken

Bilder eine Fotofalle zeigen ein einzelnes Tier (etwas abgemagert), das am 11. Juni auf der Gemarkung der Stadt umherwandert. Wo das Tier jetzt ist, ist unklar…

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Wieder mal Wolf-Alarm im Raum Stuttgart! Vor vier Jahren wurde ein silbernes Raubtier in Feuerbach gesichtet. Der Reporter hatte sich damals auf die einzigartige Stuttgarter Wolfsjagd gemacht. Leider ohne Erfolg. Ein Wolf wagte sich nicht vor die Videokamera…

Nun ist im Raum Esslingen wieder ein Wolf unterwegs. Und an alle Kritiker: Experten haben bestätigt, dass es sich um einen Wolf handelt. Ob der gefährlich ist, für Schafe und Hunde, ist unsicher.

Allerdings scheint er abgemagert zu sein. Wie das Foto zeigt, eine kleines fettes Schäflein kann da sicher nicht verschmäht werden…Viele halten mittlerweile hobbymäßig Schafe, die dann nachts alleine sind und auch den meisten Teil des Tages. Es ist bekannt, das Wölfe sehr gerne Schafe reißen.

Seit 2015 wurden Wölfe in ganz Baden Württemberg beobachtet. Das Umweltministerium BW wollte nicht verraten wo genau der Wolf gesichtet wurde. Eine Fotofalle wie sie Jäger und Förster benutzen, zeigte das Tier am 11. Juni im Raum Esslingen durch einen Waldweg streifen.

Fachleute der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg haben die Wolfs-Bilder begutachtet und zweifelsfrei für echt erklärt. In ganz Europa leben übrigens 14 000 Wölfe.

In Deutschland leben offiziell 161 Wolfsrudel, 43 Wolfspaare und 21 sesshafte Einzelwölfe. In Baden-Württemberg hatte man zuletzt in Baiersbronn, Laichingen, am Schluchsee, in Weil der Stadt und in Forbach im Nordschwarzwald Wölfe gesichtet.

Hier noch unser Video: Die legendäre Stuttgarter Wolfsjagd!

