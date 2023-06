Tankstellenüberfall in Frickenhausen: Räuber flüchtet

sateda / freeimages.com

Mit gezücktem Messer forderte der Mann die Herausgabe von Bargeld, das er auch bekam

Der großem braun gebrannte Mann hatte die Tankstelle am Sonntagnachmittag um 14.15 Uhr betreten. Er flüchtete zu Fuß Richtung Frickenhausen. Bundesweit gehen die Tankstellenüberfälle aber immer weiter zurück…

Von Alexander Kappen

Frickenhausen. Der Räuber ist 1,70 bis 1,75 Meter groß, hatte eine lange dunkle Hose, weiße Schuhe und einen grauen Kapuzenpullover und eine Sturmhaube an. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit Polizeihubschrauber blieb (noch) ohne Erfolg. Hinweise bitte an Kripo Esslingen 0711-3990330.

Bundesweit sind Tankstellenüberfalle übrigens in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen: 2022 gab es insgesamt 571 Tankstellenüberfälle in ganz Deutschland. Jeder zweite davon konnte aufgeklärt werden (56,7 Prozent). 2003 waren es noch 1256 Fälle. Seitdem gehen die Raubdelikte aber immer weiter zurück auf die „Benzindealer“.

Gründe dafür sind die neuen Sicherheitskonzepte. Die Abschöpfung der Kassenbestände sieht das ständige Entfernen von Bargeld aus den Kassen vor (in den Tresor). So kann ein potentieller Täter immer nur wenig Bargeld erbeuten. Nordrhein-Westfalen liegt mit 155 Taten am erster Stelle bundesweit. Die schlechteste Aufklärungsquote hat dabei Berlin mit 30 Prozent. Thüringen konnte alle Überfälle aufklären…