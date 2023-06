Sommerfeeling: Hochbetrieb am Max Eyth-See

Der Reporter war wieder mal zu Besuch am beliebtesten Gewässer der Schwabenmetropole

Autoschlangen, die einen Parkplatz suchen, vollbesetzte Cafés, Tretboote mit Pärchen, Segeljollen, afrikanische Wildenten und „Wasseroberflächenspannungs-Insekten“, die auf dem Wasser umher sausten – das alljährliche Bild am Max Eyth-See hat der Reporter auch in diesem Jahr wieder vorgefunden.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Hofen. Sonniges Wetter – der Reporter schaute am Sonntag bei 30 Grad mal wieder am Max Eyth-See vorbei. Das Stuttgarter Gewässer Nummer eins für Sommertage. Hier kann man eine Runde um den See laufen, was viele Leute taten.

Andere genossen Kaffee und Kuchen in den Lokalen rund um den See. Eine Segelschule gab einen Kurs für Kinder, die zu 2 in einem Boot Wendemanöver übten. Die lauten Rufe des Segel-Lehrers schallten über den See.

Auf dem Foto sieht man eine Familie im Tretboot, die über den See schipperten und das Hofener Panorama genossen. Wildenten und -gänse flogen über den See.

Es war einiges los – Besonders auf den Parkplätzen rund um den See. Jeder suchte ein Fleckchen für sein „Heiligs Blechle“. Die Parkplätze der Segelvereine waren größtenteils kaum belegt, die öffentlichen Plätze alle „ausgebucht“. Viele fuhren herum auf der Suche nach einem Platz, auf dem man nicht abgeschleppt wird…