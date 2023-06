Einwohnerrekord durch Zuwanderung: BW hat 11,28 Mio Einwohner

Asterisco / freeimages.com

Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner Baden-Württembergs hat sich im Jahr 2022 um etwa 155 600 auf 11 280 300 Personen erhöht, dies gab das Statistische Landesamt bekannt.

Damit ist die Einwohnerzahl gegenüber 1952, dem Gründungsjahr des Südweststaates, um rund 4,6 Mill. oder um über zwei Drittel angestiegen und hat einen neuen Höchststand erreicht.

Entscheidend für diesen deutlichen Anstieg der Einwohnerzahl im vergangenen Jahr war die enorme Zuwanderung, vor allem von Flüchtlingen aus der Ukraine so das Amt weiter. Per Saldo zogen im vergangenen Jahr insgesamt 178.200 Personen zu.

Dagegen war die Zahl der Geburten im Jahr 2022 mit 105.500 um etwa 9.000 niedriger als 2021. Gleichzeitig ist die Zahl der Sterbefälle um ca. 5.700 auf 124.700 angestiegen – so viele wie noch nie seit der Gründung des Landes.

Geburtendefizit im Ländle

Das Geburtendefizit, also die Differenz zwischen der Zahl der Lebendgeborenen und der der Gestorbenen, hat sich dadurch von 5.500 im Jahr 2021 auf etwa 20.100 annähernd vervierfacht.

Im vergangenen Jahr ist die Einwohnerzahl in allen Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs angestiegen.

Am höchsten war das Plus im Ortenau- und im Rhein-Neckar-Kreis, im Stadtkreis Stuttgart sowie in den Landkreisen Esslingen und Ludwigsburg.

Der Anstieg in diesen Kreisen war ausschließlich bei der ausländischen Bevölkerung festzustellen, während die Zahl der Deutschen zurückging, am stärksten in der Landeshauptstadt Stuttgart (−5.700).

Leichte Zuwächse bei der deutschen Bevölkerung erzielten im vergangenen Jahr lediglich der Landkreis Emmendingen und Freiburg im Breisgau.

Neuste Einwohnerzahlen den Landkreisen in BW:

Entwicklung der Einwohnerzahl in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs im Jahr 2022 Stadtkreis (SKR)

Landkreis (LKR)

Land Bevölkerung am 31.12. Veränderung 2022 gegenüber 2021 2021 2022 Anzahl % Stuttgart (SKR) 626.275 632.865 +6.590 +1,1 Böblingen LKR) 393.195 398.528 +5.333 +1,4 Esslingen (LKR) 533.388 540.226 +6.838 +1,3 Göppingen (LKR) 259.046 261.857 +2.811 +1,1 Ludwigsburg (LKR) 544.679 551.051 +6.372 +1,2 Rems-Murr-Kreis (LKR) 427.316 432.397 +5.081 +1,2 Heilbronn (SKR) 125.613 128.334 +2.721 +2,2 Heilbronn (LKR) 347.798 353.283 +5.485 +1,6 Hohenlohekreis (LKR) 113.318 115.063 +1.745 +1,5 Schwäbisch Hall (LKR) 199.398 202.834 +3.436 +1,7 Main-Tauber-Kreis (LKR) 132.956 134.745 +1.789 +1,3 Heidenheim (LKR) 132.958 135.035 +2.077 +1,6 Ostalbkreis (LKR) 315.009 319.631 +4.622 +1,5 Baden-Baden (SKR) 55.527 57.025 +1.498 +2,7 Karlsruhe (SKR) 306.502 308.707 +2.205 +0,7 Karlsruhe (LKR) 448.487 454.613 +6.126 +1,4 Rastatt (LKR) 232.296 234.981 +2.685 +1,2 Heidelberg (SKR) 159.245 162.273 +3.028 +1,9 Mannheim (SKR) 311.831 315.554 +3.723 +1,2 Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 143.929 145.493 +1.564 +1,1 Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 549.030 555.352 +6.322 +1,2 Pforzheim (SKR) 125.529 127.849 +2.320 +1,8 Calw (LKR) 160.686 162.853 +2.167 +1,3 Enzkreis (LKR) 200.237 202.536 +2.299 +1,1 Freudenstadt (LKR) 119.183 121.164 +1.981 +1,7 Freiburg im Breisgau (SKR) 231.848 236.140 +4.292 +1,9 Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 265.792 269.948 +4.156 +1,6 Emmendingen (LKR) 167.945 170.996 +3.051 +1,8 Ortenaukreis (LKR) 434.535 441.885 +7.350 +1,7 Rottweil (LKR) 140.446 142.593 +2.147 +1,5 Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 213.385 217.181 +3.796 +1,8 Tuttlingen (LKR) 142.414 144.891 +2.477 +1,7 Konstanz (LKR) 288.097 292.568 +4.471 +1,6 Lörrach (LKR) 229.445 233.027 +3.582 +1,6 Waldshut (LKR) 171.249 173.460 +2.211 +1,3 Reutlingen (LKR) 288.158 291.696 +3.538 +1,2 Tübingen (LKR) 229.806 232.803 +2.997 +1,3 Zollernalbkreis (LKR) 190.545 193.235 +2.690 +1,4 Ulm (SKR) 126.949 128.928 +1.979 +1,6 Alb-Donau-Kreis (LKR) 199.732 202.476 +2.744 +1,4 Biberach (LKR) 203.244 206.513 +3.269 +1,6 Bodenseekreis (LKR) 218.885 222.712 +3.827 +1,7 Ravensburg (LKR) 287.011 290.911 +3.900 +1,4 Sigmaringen (LKR) 131.725 134.045 +2.320 +1,8 Baden-Württemberg 11.124.642 11.280.257 +155.615 +1,4 Datenquelle: Bevölkerungsfortschreibung.© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023