Neueröffnung: Die „Eiswerkstatt“ im Westen

ak

Hier gibt es jede Woche wechselnde und Haus gemachte Bio-Eissorten

In der Senefelder Straße, wo sich Café an Café reiht, hat ein neues Eiscafé eröffnet. Hier gibt es etwas wo es nirgendwo in Stuttgart gibt.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-West. „Lecker“ befand der Reporter die haus gemachte Kugel Melone, die ihm als Testeis mitgegeben wurde.Die beiden Inhaber (Foto) der „Eiswerkstatt“ sind zufrieden: „Unser Eiscafé wird gut angenommen von den Stuttgartern“.

Draußen auf der Außenterrasse an der Senefelder Straße 70 gibt es drei Tische, an denen man Platz nehmen kann. Geschützt von Blumenkästen ist man hier von den Autos etwas abgeschirmt. Natürlich könnte man gemütlicher sitzen, aber im Westen ist dies nun mal so.

Etwas schüchtern präsentieren sich die Betreiber. Mit leiser Stimme beantworten sie die Fragen des Reporters: „Wir haben jede Woche neue Eissorten. Wobei Schokolade und Vanille als stabile Faktoren immer gleich bleiben.“

Die „Eis-Burger“ sind zudem einzigartig in Stuttgart. Zwei Kugeln Eis nach eigener Wahl bekommt man zwischen zwei Brötchenhäften serviert. Kosten: 5,80 Euro.

Die Eiswerkstatt, Senefelder Straße 70, 70176 Stuttgart Internet: www.eiswerkstatt-stuttgart.de