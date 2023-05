Viel los im Alaturka – Deutschlands bestem Döner

Alex Kappen

Der Reporter war wieder mal zu Besuch im beliebten Döner in der Stadtmitte

Fast 10 Euro kostet der Döner hier aber es lohnt sich wirklich – Qualität vom Allerfeinsten.

Stuttgart. Da kann der Schwabe wieder mal stolz sein – auf Deutschlands besten Döner, der in Stuttgart ansässig ist. „Alaturka“ – dort in der Olgastraße 75 ist immer ´n Menge los. Normal reicht die Kunden-Schlange bis auf die Straße von den Kunden, die alle einen Döner wollen. Am Donnerstagmittag musste man sich nicht anstellen – stattdessen war innen drin alles vollbesetzt – jeder Tisch war mit Gästen belegt.

Eine Gruppe junger Männer genoss in der Mittagspause ihren Dönerteller mit Salat. „Wir sind aus Stuttgart und kommen hier regelmäßig mittags her. Es schmeckt einfach super und man ist danach gut gelaunt für den restlichen Arbeitstag“, teilten mir die Gäste mit (Foto).

Auch die Seniorchefin war erfreut: „Presse also Werbung ist bei uns immer willkommen“. Mittlerweile hat ja auch das Fernsehen (Kabel 1) bereits über Deutschlands besten Döner berichtet (Dazu gab es eine offizielle Wahl eines Reiseportals). Auch wir haben ein Video über Alaturka heraus gebracht – das war mit über 6000 Klicks ein voller Erfolg.