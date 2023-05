Sindelfingen: Nach schwerem Raub auf 55-Jährigen – zwei Tatverdächtige in U-Haft

Am Samstagabend kam es gegen 21:05 Uhr im Bereich der Straße „Lange Anwanden“ im Sindelfinger Osten zu einem schweren Raub, bei welchem das 55-jährige Raubopfer durch mehrere Messerstiche schwere Verletzungen erlitt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg führten zu einer 20-jährigen Frau und einem 22-jährigen Mann, die im Verdacht stehen, am 13. Mai gemeinschaftlich den schweren Raub begangen zu haben.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte Durchsuchungsbeschlüsse sowie Haftbefehle gegen die beiden Tatverdächtigen.

Am 24.05.2023 wurden die Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt und die Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen konnten mehrere tatrelevante Beweismittel aufgefunden werden. Die beiden Tatverdächtigen wurden einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt.

Dieser setzte die Haftbefehle gegen den 22-jährigen österreichischen Staatsangehörigen und die 20-jährige deutsche Staatsangehörige in Vollzug und wies sie in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten ein. Die Ermittlungen dauern an.

Ursprungsmeldung:

Wegen schwerem Raub ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen noch bislang unbekannte Täter, die am Samstagabend gegen 21:05 Uhr im Bereich der Straße „Langen Anwanden“ im Sindelfinger Osten einen 55-Jährigen beraubt und ihn hierbei schwer verletzt haben. Das Opfer hatte sich zuvor mit einer unbekannten vermeintlichen Sexarbeiterin online verabredet.

Während die Unbekannte und das Opfer gemeinsam im Bereich eines Fuß- und Radwegs entlang des Goldbachs in Richtung Böblinger Straße unterwegs waren, wurde das Opfer von einem bislang unbekannten männlichen Täter mit einem Messer angegriffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand setzte sich der 55-Jährige zur Wehr. Er wurde hierbei jedoch mit mehreren Messerstichen durch den Angreifer schwer verletzt.

Anschließend beraubte die Unbekannte das verletzte Opfer und entwendeten den Geldbeutel, in dem sich ein dreistelliger Bargeldbetrag befand. Anschließend flüchteten der Täter sowie die Unbekannte zu Fuß in Richtung Schwertstraße. Eine Zeugin, die auf die Hilferufe des Opfers aufmerksam wurde, stellte den 55-Jährigen schwerverletzt und mit den Füßen im Goldbach liegend fest und setzte einen Notruf ab.

Das Opfer wurde durch den Rettungsdient in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Angreifer soll es sich um einen etwa 180 cm großen Mann gehandelt haben, der zum Tatzeitpunkt eine Atemschutzmaske getragen haben soll. Die Unbekannte soll rund 165 cm groß gewesen sein und hatte halblanges Haar. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen.

Nachtragsmeldung:

Ermittlungen zu den beiden noch unbekannten Tatverdächtigen erbrachten, dass der männliche Tatverdächtige rund 180 cm groß und von athletischer Figur gewesen sein soll. Zudem soll er bei der Tat von der noch unbekannten Tatverdächtigen mit dem Namen „Patrick“ angesprochen worden sei. Da es bei der Tatausführung zu einem Gerangel zwischen dem Opfer und den Tatverdächtigen im Bachbett des Goldbachs gekommen sein soll, könnten die Hosen und Schuhe der beiden Tatverdächtigen durchnässt worden sein.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht daher unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de weitere Zeugen, die möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen machen konnten und bittet diese sich zu melden.