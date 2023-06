VfB Stuttgart in der Relegation – Fans sind sauer

pixabay / karosieben / CC0, gemeinfrei

Wir waren mit der Videokamera live vor Ort am und im Daimlerstadion am Samstag

„Keine gelbe Karte, das ist kein Abstiegskampf“, fasst ein Fan die Stimmung zusammen. Von Alexander KappenBad Cannstatt. Am Samstag spielt Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart nur 1:1 gegen Hoffenheim. Dies bedeutet Relegation für den schwäbischen Sportverein Nummer eins. Man muss nun zwei Entscheidungsspiele gegen den Dritten der 2. Liga absolvieren. Am 1. und 5. Juni gehen die über die Bühne. Wir waren live vor Ort am Daimlerstadion. Die 50 000 Fans strömten aus dem Daimlerstadion und waren sauer. „Gurkentruppe“ war noch eine harmlose Bezeichnung für die Vfbler, die nun zittern müssen gegen Hamburg oder Heidenheim. Dies entschied sich am Sonntagnachmittag. Trainer Hoeness schwört nun alle auf einen Kampf ein. Alle sollten zusammenhalten, die Stadt, die Fans, der Verein für die 1. Liga auch in der neuen Saison. Es bleibt spannend. Stuttgart Journal drückt alle Daumen…

