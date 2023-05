Gastro Neueröffnung: Lokal „Lamm“ in Aspach

Symboldbild - Pixabay / CC0 / RitaE

Nahe Ludwigsburg gibt es hier leckeren Rostbraten mit Haus gemachten Spätzle

Inhaber Manuel Fritz und seine Ehefrau Tabea bieten hier moderne schwäbische und italienische Küche an.

Von Alexander Kappen

Aspach (bei Ludwigsburg). Das Pächter-Paar hat den Gasthof in der Hauptstraße 23 in Aspach renoviert. Dennoch will man die Traditionsküche des Vorgängers weiter führen. Jeden Sonntag gibt es deshalb Schmorrbraten. Wochentags wird ein Mittagstisch angeboten.

Der Rostbraten mit Haus gemachten Spätzle liegt übrigens preislich noch im Rahmen als unter 30 Euro: 28,50 Euro. Wiener Schnitzel vom Kalbsrücken mit Preiselbeeren kostet 25,90 Euro.

Als Dessert steht zum Beispiel Kokos-Creme-Brülee mit Mango-Sorbet, eingelegte Pomelo und Limetten Crumble für 11,50 Euro auf der Karte.

Holzwände und -Decken, schwer anmutende Tischdecken und Gardinen lassen urigen Gasthof-Charme aufkommen. Dies gefällt sicher nicht jedem, man muss es mögen. Modern sind die Speisen, das Ambiente ist es nicht.

Mehr Infos wie immer im Netz: www.lamm-aspach.de