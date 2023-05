Schießerei im Mercedes-Werk Sindelfingen: Zwei Tote

pixabay gemeinfrei lobyslo0

Ein Kollege einer Leihfirma erschoss Kollegen am Donnerstagmorgen in Werkhalle am Tor 5

Ein Leichenwagen fuhr mittags aus dem Mercedes-Werk und der Betrieb wurde in der betreffenden Werkhalle für den Rest des Tages eingestellt.

Von Alexander Kappen

Sindelfingen. Geht die Stuttgarter Schießerei-Serie nun weiter mit Toten? Möglich ist es, denn im Mercedes-Werk in Sindelfingen gab es zwei Tote Arbeiter. Ihr Kollege ein 53-jähriger Mann erschoss die beiden am Donnerstagmorgen um 7:45 Uhr. Das Motiv ist unklar. Der Täter ist mittlerweile in Untersuchungs-Haft in der Justiz-vollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Die Opfer waren beide 44 Jahre alt.

Ein Fernsehteam vom SWR war vor Ort und gab dem Stuttgart Journal Reporter weitere Infos zum Tathergang. Es handelte sich um Arbeiter einer Leihfirma also nicht um Mercedes-Angestellte. Zudem wurde der Betrieb mindestens bis Freitag in der Werkhalle 56 am Tor 5 eingestellt. Spuren müssen gesichert werden.

Hier unser Video:https://youtu.be/fxstHDxwv4M