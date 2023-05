Außengastro am Eckensee: Gemeinderat sagt Ja

Ak

Dafür muss der dortige Radweg wohl an die B 14 weichen

Die Bewirtschaftung am Staatstheater: Tische und Stühle für 144 Gäste vor dem Littmann-Bau.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Der Eckensee macht zuletzt negative Schlagzeilen, Hier warfen Jugendliche Flaschen auf Polizeibeamte. Aber jetzt gibt es auch Positives zu vermelden: Demnächst gibt es hier gemütliche Außengastro bis 22 Uhr. Dafür muss dann aber der Radweg verschwinden.

Gemeinderatmitglieder schlagen vor, den an die B 14 zu verschieben. Zudem wollen einige Stadträte auch eine längere Zeit als 22 Uhr erreichen. Das ist alles noch in der Verhandlung. Fest steht: Die Außengastro kommt am Eckensee.

Ordnungsbürgermeister Clemens Maier (Freie Wähler) betonte, dass der Radweg muss sicher verlegt werden, ansonsten könne die Außengastro nicht stattfinden. CDU-Stadtrat Carl-Christian Vetter (CDU) fordert eine längere Ausschankzeit. 22 Uhr ist ihm eindeutig zu früh.

Vetter betonte auch, dass die Radfahrer nicht durch die Außengastro radeln wollen, sondern lieber die Variante an der B 14 bevorzugen würden. Dies bleibt abzuwarten. Sinnvoll ist eine Verlegung des Radwegs aber allemal findet der Reporter. Auch BMW-Biker und Skater, die vor dem Landtag heimisch waren, müssen sich dann einen neuen Platz für ihren Sport suchen…