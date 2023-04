„Massimo“ – Schon wieder Hund in Stuttgart gestohlen

Besitzerin hatte ihn vor einem Stuttgarter Lebensmittelgeschäft im Stadtteil Rot angebunden

Der Vorfall ereignet sich am Dienstag in der Sontheimer Straße. Der Hund wurde später in Ludwigsburg gesichtet.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Rot. Vor rund einem Jahr verschwand der Hund eines Trott-war Verkäufers in der Klett-Passage. Alle Medien nutzten bei der Berichterstattung ein Foto des hier schreibenden Reporters. Nun ist der Hunde-Klau schon wieder passiert.

In Stuttgart-Rot vor einem Supermarkt wurde die Hunde-Leine durchgeschnitten. Zeugen sahen einen Mann auf einem Fahrrad mit dem Hund davon fahren.

Die Besitzerin startete einen Aufruf im Internet nach ihrem einjährigen, schwarzhaarigen Liebling „Massimo“. Ein Zeuge meldete sich aus Ludwigsburg. Dort hatte er den Hund gesehen.

Update: Am Freitag um 14 Uhr meldet die Besitzerin Nina B. In einer Facebook-Gruppe: Ein Mann hatte sich gemeldet, der „Massimo“ bei sich zuhause hat. Die Polizei klärt alles weitere dort. Wir sind hin gefahren und es war wirklich Massimo. Er ist jetzt wieder zuhause und es geht ihm gut!“