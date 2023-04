Staatsgalerie: Anti-Fashion Ausstellung Cindy Sherman

Staatsgalerie Stuttgart

Von 21.04. bis 10. September 2023 Werke zu besichtigen aus den 70er Jahren bis heute

Die amerikanische Künstlerin Cindy Sherman spielt mit Stereotypen und Schönheitsidealen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. In einigen Tagen startet die Ausstellung. Die amerikanische Künstlerin Sherman hat mit bekannten Desginern, Fashon-Brands und Modezeitschriften auf der ganzen Welt zusammengearbeitet.

Nun hat sie die Schnauze voll von Ästhetik, Schönheitsidealen und Models. In ihrer Ausstellung in der Staatsgalerie arbeitet sie mit der Galerie Hauser & Wirth zusammen. Sherman hat ein Kunst-Studio in New York.

Die Ausstellung zeigt das Wechselspiel zwischen Mode und Kunst. Ihre Serie „Cover Girls“ zum Beispiel zeigt sie selbst auf den Covern von Modemagazinen.

Allerdings total verstellt und eben unschön abgewandelt. Deshalb nennt sich ihre Ausstellung auch „Anti-Fashion“. Denn was ist schön und was nicht? Das liegt nur im Auge des Betrachters und ist höchst subjektiv…