Abitur 2022: Weiterhin gute Noten im Ländle

KokomoCole / Pixabay / CC0

Durchschnittsnote an Gemeinschaftsschulen mit 2,09 besser als an allgemeinbildenden Gymnasien

Am 19. April beginnen für knapp 29 500 Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Gymnasien und Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg die Abiturprüfungen.

Davon werden knapp 29 300 Prüfungen an allgemeinbildenden Gymnasien und knapp 200 an Gemeinschaftsschulen stattfinden.

Im vergangenen Abschlussjahr 2022 legten rund 28 100 Schülerinnen und Schüler die Abiturprüfung an einem allgemeinbildenden Gymnasium ab. Dies waren gut 900 mehr als im Vorjahr. Der Anteil derjenigen, die keinen Abschluss mit einer Durchschnittsnote von mindestens 4,0 erreichten und somit nicht bestanden, stieg von knapp 2,0 % im Jahr 2021 um über einen Prozentpunkt auf beinahe 3,1 % im letzten Jahr.

Die Durchschnittsnote an allgemeinbildenden Gymnasien betrug 2,17. Damit lag sie nur knapp über dem bisherigen Rekorddurchschnitt von 2,15 aus dem Abschlussjahr 2021. Die Bestnote von 1,0 erreichten an allgemeinbildenden Gymnasien 1 345 Schülerinnen und Schüler (Vorjahr 1 318), was einem Anteil von 4,6 % (Vorjahr: 4,8 %) entspricht. Die häufigste Durchschnittsnote war wie bereits im Vorjahr die 2,2 (1 435 mal).

An den 4 Gemeinschaftsschulen, an denen Abiturprüfungen stattfanden, betrug die Durchschnittsnote der 114 Prüflinge 2,09 (Vorjahr: 2,22) und war damit leicht besser als an allgemeinbildenden Gymnasien. 3,5 % bestanden die Abiturprüfung nicht. Die Bestnote von 1,0 erreichten ebenfalls 3,5 %.