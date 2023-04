VR-Trend: Böblinger Firma macht den schönsten Tag im Leben dreidimensional

Bradley Hook / Pexels

Auf der „Trau Dich!“ in Stuttgart waren sie der Renner: VR-Filme. Was bislang vor allem von Hollywood-Produktionen und Tech-Giganten wie Google bekannt ist, gibt es jetzt auch für den privaten Gebrauch. Eine Firma aus Böblingen macht es möglich und verwandelt den schönsten Tag im Leben in dreidimensionale Bilder.

Der virtuellen Realität gehört die Zukunft

Goldman Sachs, das weltbekannte Investmentbanking- und Wertpapierhandelsunternehmen aus den USA, sieht für VR enormes Zukunftspotenzial. Die Experten prognostizieren, dass die Erlöse aus dem VR-Bereich den TV-Markt bis 2025 sogar überholen könnten.

Können wir alle schon bald in den dreidimensionalen Kosmos eintauchen, und das zu erschwinglichen Preisen? Noch steckt die Entwicklung in den Kinderschuhen, doch Baden-Württemberg geht mit einer Vorreiterrolle voran. Das Land fördert beispielsweise VR-Lernkonzepte und spendiert dafür etwa 1,8 Millionen Euro.

Auch zahlreiche Unternehmen der Region haben den VR-Trend aufgegriffen und machen ihn auch für private Verbraucher zugänglich. Ein Böblinger Unternehmen kam auf eine grandiose Idee: Sie erstellen dreidimensionale Videoreportagen vom schönsten Tag im Leben.

Das Kleid der Braut scheint durch den 3D-Effekt zum Greifen nah. Dabei wird mit viel Liebe zum Detail gearbeitet: Close-ups der Glückwunschkarten, bewegende Bilder des Paares und der Gäste mit strahlenden Augen und lachenden Gesicht, Aufnahmen aus der Vogelperspektive für imposante Eindrücke – dieses Videos sind echte Meisterwerke und durch ihren dreidimensionalen Effekt etwas, was sich mit einem Fotoalbum vergleichen lässt.

So könnte die VR-Zukunft schon bald aussehen

Noch sind die VR-Möglichkeiten für private Nutzer deutlich begrenzter, was vor allem an den Preisen für die Brillen und anderen Features liegt. Doch schon bald könnte sich das ändern, denn Unternehmen arbeiten mit Hochdruck an praktikablen und preisgünstigen Lösungen. Künftig könnte es möglich sein, dass Kunden des schwedischen Möbelhauses ihre Küchen beispielsweise dreidimensional und maßstabsgetreu bequem von Zuhause aus mit VR-Technologie anschaulicher planen können.

Schon jetzt ist es bei Audi in ausgewählten Showrooms möglich, Auto-Konfigurationen originalgetreu zu erleben und schon vor der Bestellung in einem dreidimensionalen virtuellen Fahrzeug zu sitzen. Auch andere Branchen nutzen den 3D-Vorteil, um ihren Nutzern ein noch intensiveres Erlebnis zu bieten. Künftig müssten Fußballfans gar nicht mehr ins Stadion und könnten trotzdem mittendrin und direkt an der Seitenlinie dabei sein. Mithilfe der VR-Technologie wird jeder zum digitalen Coach und kann die Mannschaft aus der Hautnah-Perspektive anfeuern.

Das dreidimensionale Erlebnis kann auch die Buch- und Grußkarten-Industrie revolutionieren. Wer künftig eine Lieblingsgeschichte lesen möchte, kann die einzelnen Seiten in Alice-im-Wunderland-Manier direkt beschreiten und vielleicht so manches 3D-Geheimnis dahinter entdecken. Illustratoren und Geschichtenerzähler haben dadurch eine neue Möglichkeit, um mit ihrem Publikum zu interagieren und sie im wahrsten Sinne des Wortes in die Geschichte zu ziehen.

Beim Design von Geburtstags- und Hochzeitskarten kann die VR-Technologie ebenfalls neue Wege beschreiten. Häufig ist es leicht, sich das Wunschmotiv eindimensional vorzustellen. Wie wäre es, wenn sich die Karten von allen Seiten drehen und aus nächster Nähe begutachten lassen? So können die ausgewählten Blumenmotive nicht nur einfach betrachtet, sondern sogar mit all ihrer Farbenpracht intensiv bestaunt werden. Vielleicht können die 3D-Karten künftig auch direkt versendet werden, um auch den Beschenkten ein einzigartiges Erlebnis zum Entdecken der Grußbotschaften zu ermöglichen.

In der Gaming-Branche sind solche intensiven Erlebnisse bereits möglich. Spieler können beispielsweise alte Gewölbe erkunden, in fast echt wirkenden Gärten spazieren gehen und die digitalen Blumen „berühren“ oder sich der Illusion anderer Welten hingeben.

Mittlerweile ist der dreidimensionale Trend auch in der Fitness-Industrie angekommen. Spielend bewegen, ohne dabei die eigenen vier Wände verlassen zu müssen – das machen Games wie Racket NX (ein Squash-ähnliches Spiel) und Co. möglich. Vor allem tanzende Bewegungsspiele sind in, nicht nur bei jungen Spielern. Auch immer mehr Erwachsene mögen es, sich in einem dreidimensionalen Raum zum Beat zu bewegen und dabei beispielsweise auf Punktejagd zu gehen und nebenbei an ihrer Fitness zu arbeiten.