Ostern im Ländle: 41 % der Eier aus Freiland- und ökologischer Haltung

Pixabay / CC0 / Pexels

Pünktlich zu Ostern – Die Eierstatistik im Ländle

In der Freiland- und ökologischen Haltung wurden 2022 zusammen 280,9 Millionen (Mill.) Eier in Baden-Württemberg produziert. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, war deren Anteil an der Gesamterzeugung mit zusammen 41 % so hoch wie noch nie.

Seit 2015 wurde die Produktion in beiden Haltungsformen, die den Tieren einen täglichen Aufenthalt im Freien ermöglichen, mehr als verdoppelt.

Freilandhaltung: Bald 50%

Die Erzeugung in Bodenhaltungsställen ist mit einem Anteil von 59 % jedoch weiterhin die überwiegende Haltungsform. Ihr Produktionsanteil hat jedoch in den letzten Jahren stetig abgenommen, 2015 lag er noch bei fast einem Dreiviertel.

Die statistisch erfasste Eierproduktion in Baden-Württemberg fand 2022 in 244 großen Betrieben mit Legehennenhaltung statt.

Eine Legehenne legt im Jahr 2022 durschschnittlich 281 Eier

Der Bestand belief sich auf durchschnittlich 2,46 Mill. Legehennen, wodurch eine Auslastung der Haltungskapazität von 83 % erreicht wurde. Eine Legehenne hat im Jahr 2022 im Mittel 281 Eier gelegt, das entspricht einer täglichen Legeleistung je Huhn von fast 0,8 Eiern.

Pro Jahr Fast 700 Mio Eier im Ländle pro Jahr

Die Gesamterzeugung lag mit 691,8 Mill. Eiern leicht unter dem Vorjahr, stellt jedoch die zweitgrößte erfasste Jahresmenge dar.

Um der saisonal gestiegenen Nachfrage nach Ostereiern zu begegnen, erreicht die Produktion im Land vor dem Osterfest ihren Höhepunkt.

Im Jahr 2022 war der Ostersonntag am 17. April, so dass im März die Produktion mit 65,2 Mill. Eier hochgefahren wurde.

Das waren über ein Achtel (13 %) mehr als die durchschnittliche Monatsproduktion. Im Vorfeld des Osterfestes weisen die Ställe der landwirtschaftlichen Betriebe eine hohe Belegungsquote und die eingestallten Legehennen eine hohe Legeaktivität auf.