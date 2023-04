Stuttgarter Schuss-Serie: Ermittler erforschen Hintergrund

Bisher vermutet man bewaffnete Cliquen, die außer Kontrolle sind

Spezialisten für organisierte Kriminalität vom Landeskriminalamt (LKA) helfen der Stuttgarter Ermittlungsgruppe „Runaway“ und der Ulmer Ermittlugnsgruppe „Phoenix“.

Von Alexander Kappen

Region Stuttgart. In Plochingen fand die neueste Schießerei statt. Am Sonntagmorgen um 5,20 Uhr wurde auf einen 34-jährigen Wirt in einer Shisha-Bar geschossen. Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Reutlingen unterstützen derzeit das LKA.

Gemeinsam will man die Täter ermitteln. Der Wirt – das neueste Opfer – hatte irakische Wurzeln. Die Herkunft schließt man aber wohl aus als Grund. Auffällig ist, dass es immer wieder Gastwirte erwischt und dass auch kleinere Betriebe wie Friseurgeschäfte und Shisha Bars betroffen sind.

Ein LKA-Sprecher ist sich sicher, dass „die Täter alle bereits im Polizeicomputer stehen (also vorbestraft sind), man sie einfach nur ermitteln muss“, wie er einer lokalen Zeitung mitteilte.

Bisher war es in kürzester Zeit zu Ballereien gekommen in folgenden Regionen: Zuffenhausen, Esslingen-Mettingen, Ostfildern Parksiedlung, Eislingen, Donzdorf, Reichenbach, Plochingen und Hattenhofen.