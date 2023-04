E-Autos im Ländle: Über 100.000 Zulassungen in 2022

Zahl der in Baden-Württemberg seit 2013 stark gestiegen

In den vergangenen zehn Jahre ist die Anzahl der in Baden-Württemberg zugelassenen E-Autos erheblich angewachsen. Wie das Statistische Landesamt Baden-Württemberg auf Basis von Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) sowie eigener Berechnungen mitteilt, stieg die Anzahl der gemeldeten Pkw mit Elektroantrieb in Baden-Württemberg von 54.250 im Jahr 2021 auf 105.964 Fahrzeuge im Jahr 2022 an.

Dies entspricht einem Zuwachs von annähernd 95 %. Im Vergleich hierzu lag der Bestand an Elektroautos im Jahr 2013 bei lediglich 1 377 Fahrzeugen.

Die Zahl der E-Auto Neuzulassungen (Pkw mit Elektroantrieb ) steigt immer weiter

So wurden im Jahr 2022 insgesamt 71.328 E‑Autos neuzugelassen und damit lag die Zahl der Neuzulassungen um 21 % höher als im Vorjahr 2021.

Die meisten zugelassenen E-Autos in Baden-Württemberg befinden sich in der Landeshauptstadt Stuttgart.

Zum 1. Januar 2022 waren hier insgesamt 8 397 Fahrzeuge gemeldet, was ungefähr einer Fahrzeugdichte von 13 Elektroautos je 1 000 Einwohnerinnen und Einwohner entspricht.

Die höchste Dichte an E-Autos wies dabei der Kreis Böblingen aus, wo annähernd 17 Pkw mit Elektroantrieb auf je 1 000 Einwohnerinnen und Einwohner kommen.