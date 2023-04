Die Stuttgarter Schießerei-Serie geht weiter

CathyK / freeimages.com

Neue scharfe Ballereien in Plochingen – Der Inhaber einer Shisha Bar wird verletzt

Am Sonntagmorgen wurde der Wirt einer Shisha-bar in der Nähe des Bahnhofs angeschossen.

Von Alexander Kappen

Kreis Stuttgart/Plochingen. „Die Schüsse sind aus einem Auto heraus abgegeben worden“, teilte ein Sprecher des Landeskriminalamts einer Lokalen Zeitung mit. In der Nach von Samstag auf Sonntag wurde dabei ein Shisha-bar Betreiber verletzt. Der Mann war alleine in dem Lokal.

Es wurde dabei – von außen nach innen – durch die Fensterscheiben geschossen. Die Polizei hat aber noch keine Täter ermitteln können. Bezüglich der Schießereien in der Region wurde ja bereits eine Ermittlungsgruppe gegründet mit Namen „Runaway“.

Auch ein Polizeihubschrauber suchte nach den Tätern, die waren aber schon im Dunkeln der Nacht abgetaucht. In Plochngen war es Ende Januar bereits zu einer Schießerei gekommen, bei der ein Wirt verletzt wurde. Zusammenhänge zur Gastroszene liegen also auf der Hand, vermutet der Reporter.

Chronologie: In Eislingen (Kreis Göppingen) fielen vor zwei Wochen Schüsse, eine Nacht später war es in Plochingen soweit und auch in Reichenbach (nahe Plochingen).

Aber auch in Donzdorf wurde geballert, die wurde erst jetzt bekannt. Ein Zeuge hatte am frühen Morgen des 24. Februars auch einen Schuss gehört. Allerdings nur einen. Deshalb meldete er sich nicht gleich bei der Polizei. Zu unsicher war ihm die Meldung. Die Ulmer Staatsanwaltschaft bestätigt nun aber, dass es auch in Donzdorf zu Schüssen gekommen war. Und auch in Ostfildern wurde geballert.