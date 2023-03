Technische Innovationen auch bei der Polizei

Wir hören oft von der Technologie, die von Polizeikräften auf der ganzen Welt eingesetzt wird, von Drohnen bis hin zu Gesichtserkennungssystemen. In diesem Artikel stellen wir einige der einzigartigen Technologien vor, die die deutsche Polizei einsetzt, um die Sicherheit ihres Landes zu gewährleisten. Augmented Reality bis hin zu automatisierten Analysewerkzeugen – erfahren Sie mehr darüber, wie die deutsche Polizei moderne Technologien einsetzt, um ihre Arbeit besser zu machen.

Die deutsche Polizei ist eine der wenigen in der Welt, die ein breites Spektrum an technologischen Lösungen einsetzt, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Von mobilen Anwendungen und Online-Datenbanken bis hin zu biometrischer Identifizierung, Datenanalyse und vorausschauender Polizeiarbeit – deutsche Beamte nutzen modernste Technologien, um ihre Arbeit zu erleichtern. Sie nutzen auch neue Technologien wie Augmented Reality, mit denen sich potenzielle Bedrohungen in belebten Gebieten schnell erkennen lassen. Außerdem werden automatisierte Analyse-Tools wie Algorithmen und Software für maschinelles Lernen eingesetzt, um Muster in Daten zu erkennen, die auf kriminelle Aktivitäten oder terroristische Bedrohungen hinweisen könnten.

Am Körper getragene Kameras

Die ersten Pilotprojekte laufen, bei denen deutsche Polizeibeamte während des Dienstes Kameras am Körper tragen. Die Kameras werden in der Regel an der Brust oder an der Schulter getragen und zeichnen Video- und Tonaufnahmen von den Interaktionen der Beamten mit der Öffentlichkeit auf. Sie können 10-Bit-Video Bilder verwenden. Die 10-Bit-Videofunktion bietet viele Vorteile. Einige Polizeidienststellen statten ihre Beamten auch mit am Körper getragenen Kameras aus, die über GPS-Funktionen verfügen, mit denen sich die Bewegungen der Beamten verfolgen lassen.

Die Verwendung dieser Kameras hat mehrere Vorteile. Erstens liefern sie eine objektive Aufzeichnung von Ereignissen, die dazu verwendet werden können, Beschwerden gegen Beamte zu untersuchen oder sie von falschen Anschuldigungen zu entlasten. Zweitens können sie dazu beitragen, Konfrontationen zwischen Beamten und Bürgern zu entschärfen, da sich die Personen in der Regel bewusst sind, dass sie aufgezeichnet werden und sich entsprechend verhalten. Drittens können am Körper getragene Kameras als Schulungsinstrument eingesetzt werden, um die Leistung der Beamten zu bewerten und ihre Techniken zu verbessern.

Der Einsatz von am Körper getragenen Kameras durch Polizeibeamte birgt auch einige potenzielle Nachteile. Erstens ist die Ausstattung aller Polizisten mit Kameras und die Speicherung der Aufnahmen mit Kosten verbunden. Zweitens gibt es Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes – sowohl für den Beamten, der die Kamera trägt (der möglicherweise persönliche Gespräche oder Ereignisse ohne seine Zustimmung aufnimmt), als auch für die Bürger, die gefilmt werden (die möglicherweise nicht wissen, dass sie gefilmt werden). Schließlich besteht das Risiko, dass Aufnahmen dieser Kameras missbraucht werden oder durchsickern können, was zu Konflikten führen kann.

Fahrzeuge mit internen Videosystemen

Interne Videosysteme sind ein wichtiger Bestandteil des technischen Arsenals der deutschen Polizei. Diese Systeme helfen dabei, Ereignisse festzuhalten, während sie geschehen, und liefern wichtige Beweise für strafrechtliche Ermittlungen.

Auf dem Markt sind verschiedene Optionen erhältlich, von denen jede über einzigartige Funktionen und Vorteile verfügt. Die deutschen Polizeikräfte verwenden in der Regel eine der zwei Arten von Fahrzeugen mit internen Videosystemen:

Mobile DVRs: Diese Systeme werden in der Regel in Streifenwagen eingesetzt und ermöglichen die Aufzeichnung von Live-Videomaterial von mehreren Kameras. Mobile DVRs sind oft mit GPS-Ortung ausgestattet, sodass die Behörden den Standort eines Streifenwagens zu jedem Zeitpunkt verfolgen können.

Interne Kameras: Diese Kameras werden in der Regel in verdeckten Fahrzeugen eingesetzt und können vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen werden. Diese internen Kameras bieten qualitativ hochwertige Aufzeichnungsmöglichkeiten und sind daher ideal für die Erfassung wichtiger Beweise.

Die deutschen Polizeibehörden setzen seit vielen Jahren Fahrzeuge mit internen Videosystemen ein, die sich bei der Verbrechensbekämpfung als unschätzbare Hilfsmittel erwiesen haben. Dank des technischen Fortschritts werden ständig neue und verbesserte Systeme entwickelt, die den Strafverfolgungsbehörden im ganzen Land noch größere Vorteile bieten.

Elektronische Fahrscheine

Die deutsche Polizei ist seit langem Vorreiter beim Einsatz von neuen Technologien. Ein Bereich, in dem sie besonders erfolgreich ist, ist die Verwendung von elektronischen Strafzetteln.

Dieses System ermöglicht es den Polizeibeamten, Strafzettel für geringfügige Vergehen auszustellen, ohne den zeitraubenden Prozess des Ausfüllens von Papieren durchlaufen zu müssen. Stattdessen können sie die relevanten Informationen einfach in ein Handheld-Gerät eingeben und den Strafzettel an Ort und Stelle ausdrucken.

Das spart nicht nur Zeit, sondern verringert auch die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler gemacht werden. Außerdem können Zuwiderhandelnde schnell verfolgt und bestraft werden, was auf andere abschreckend wirkt.

Das elektronische Fahndungssystem ist nur ein Beispiel dafür, wie die deutsche Polizei Technologie einsetzt, um ihre Arbeit einfacher und effizienter zu gestalten. Da sich die Technologien ständig weiterentwickeln, werden wir in Zukunft wahrscheinlich noch mehr innovative Möglichkeiten sehen, wie die Polizei neue Instrumente einsetzt.

Automatisierte Nummernschilderkennung

Die automatische Nummernschilderkennung (ALPR) ist eine Technologie, die von der Polizei eingesetzt wird, um automatisch das Bild des Nummernschildes eines Fahrzeugs zu erfassen. Anhand dieser Informationen kann der Eigentümer des Fahrzeugs identifiziert und die Bewegungen des Fahrzeugs verfolgt werden. ALPR-Systeme können an Polizeifahrzeugen, Straßenmasten oder anderen Orten angebracht werden.

Wenn ein Polizeibeamter ein Fahrzeug anhält, kann das ALPR-System das Nummernschild schnell mit einer Datenbank gesuchter Fahrzeuge abgleichen. Dies hilft den Beamten, gestohlene Fahrzeuge oder Fahrzeuge, die mit Verbrechen in Verbindung gebracht werden, zu finden. ALPR kann auch zur Durchsetzung von Parkvorschriften und Mautgebühren eingesetzt werden.