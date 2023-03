Kolumne: Hippie-Zeit am Max-Eyth-See

Der Reporter ist regelmäßig an seinem Stuttgarter Lieblingssee unterwegs

Es wird gegrillt, gezeltet und diskutiert rund um den Hofener Freizeit-See.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Hofen. Am Max Eyth See, dem beliebtesten Stuttgarter Gewässer, macht sich eine einzigartige Stimmung breit. Jetzt in der warmen Jahreszeit kommen sie wieder alle raus: Die Griller, die Picknicker, die Zelter, die Diskussionsgruppen und viele mehr. Der Reporter ist regelmäßig am Hofener See unterwegs und bereits im letzten Sommer war so eine gewisse Hippie-Zeit zu spüren.

Alle möglichen Hautfarben und Nationalitäten versammeln sich auf den Wiesen rund um den See und man sammelt zusammen Grillholz und bruzzelt gemeinsam leckere Steaks und Würstchen, eine Leute übernachten in Zelten, man sitzt und diskutiert über die Welt. Man spielt Volleyball, Frisbee und Fußball! Eine Wohlfühloase mit friedlicher Stimmung – toll findet dies das Stuttgart Journal!

„Willst du was mitessen“, fragte mich eine Studentengruppe sehr freundlich als ich sehr nahe am Grillplatz der Gruppe vorbeischlenderte. Ich lehnte dankend ab, freute mich aber über die offene Atmosphäre, die es sicherlich auch in diesem Jahr wieder geben wird. Toll auch dass die Stadt Stuttgart das Grillen weiterhin erlauben will!