Die Frisuren-Trends bei den Oscars 2023: Welche Haarpracht konnte sich sehen lassen?

Bei der diesjährigen Oscarverleihung ging es auf dem roten Teppich wieder überaus stilvoll zu, auch wenn dieser zum ersten Mal in der Geschichte der Oscars sandfarben war. Neben der schönsten Designermode gab es auch 2023 wieder atemberaubende Highlights der Make-Up- und Hair-Artists Hollywoods zu bewundern. Die Preisverleihung gilt grundsätzlich als spannende Inspirationsquelle für Frauen, die sich ebenso glamourös stylen möchten wie die Top-Promis der Welt.

Wer sich eine wallende Mähne wie bei den Stars wünscht, kann durch eine Haarverlängerung in Stuttgart ganz einfach nachhelfen. Durch Extensions werden die Haare nicht nur künstlich verlängert, sondern erhalten auch viel mehr Volumen. Aber auch die Haarkreationen in den nominierten Filmen können sich durchaus sehen lassen, zum 95. Mal wurde heuer ein Oscar für das beste Make-up und die beste Frisur in einem Film verliehen.

And the Oscar goes to .. das sind die schönsten Frisuren der Filmstars 2023

Bei der 95. Oscarverleihung im Herzen von Los Angeles waren insgesamt fünf aktuelle Spielfilme in der Kategorie „bestes Make-up und beste Frisuren“ nominiert:

Black Panther: Wakanda Forever (Camille Friend, Joel Harlow)

Elvis (mit Jason Baird, Mark Coulier und Aldo Signoretti)

Im Westen nichts Neues (Heike Merker & Linda Eisenhamerová)

The Batman (für die Styles von Naomi Donne, Mike Marino und Mike Fontaine)

The Whale (Anne Marie Bradley, Judy Chin sowie Adrien Morot)

Schlussendlich hat die Jury entschieden und den Film „The Whale“ in dieser beliebten Kategorie mit dem begehrten Preis ausgezeichnet. Neben dieser Kategorie punktete der auf einem Theaterstück basierende Film auch noch in der Kategorie „bester Hauptdarsteller“ – Brendan Fraser erhielt die in Hollywood begehrte Trophäe. Auch für die beste Nebenrolle wurde „The Whale“ Sonntagnacht ausgezeichnet und erhielt somit insgesamt drei Oscars.

Oscarverleihung wichtiges Mode-Event von weltweitem Interesse

Neben den zahlreichen international durchgeführten Fashion Weeks spielt die jährliche Oscarverleihung in der Welt der Reichen und Schönen immer wieder eine große Rolle. Hier werden Trends gesetzt, die Redaktionen der großen Modemagazine erwarten die Oscarverleihung voller Spannung. Die professionellen Stylings der jährlichen Academy-Awards gelten als Orientierung für die kommenden Monate, was Outfits und Aufmachung angeht.

Aber auch beim regionalen Friseur werden die Oscar-Beauty-Trends erfahrungsgemäß vermehrt nachgefragt. Zum neuen Haarschnitt passt ein ausgefallenes Make-up herrlich, das ebenfalls in den aktuellen Trendfarben Hollywoods gehalten ist. Der sexy Kurzhaarschnitt sieht dann gleich noch viel verwegener aus, die lasziv lange Lockenmähne betont die weibliche Gesichtsform.

Visagist der Stars verrät brisante Beauty-Geheimnisse: So gelingt der verführerische Augenaufschlag

Neben ihren zahlreichen Talenten vor der Kamera ist Cara Delevignes in der Modewelt vor allem für ihre Augenbrauen berühmt. Bei der diesjährigen Oscarverleihung überraschte die britische Schauspielerin jedoch vor allem durch einen verführerischen Blick, den ihr so schnell niemand nachmachen kann. Star-Visagist Hung Vanngo war persönlich für den einzigartigen Look verantwortlich und betreut seit Jahren die großen Größen Hollywoods. Neben Filmstars sind das vor allem auch Top-Models, die Vanngo gekonnt in Szene setzt. Die natürliche Schönheit hat bei der Oscarverleihung vor allem durch das trendy Make-Up in zarten Rottönen punkten können.

Die Fake-Lashes von Ardell imitieren das natürliche Aussehen dabei so perfekt, dass es schon das geübte Auge eines Profi-Stylisten benötigt, um diesen kleinen Beauty-Trick überhaupt zu entlarven. Der streng nach hinten gebundene Sleek Snail Bun überzeugte die Modekritiker weltweit und passt wahnsinnig gut zu vielen Modetrends. Nicht nur zum exklusiven Abendkleid, sondern auch bei anderen festlichen Anlässen werden wir diesen Frisurentrend in den kommenden Monaten noch vielfältig bewundern dürfen.

Feminines Aussehen im Stil der 1940er Jahre auf den diesjährigen Oscars voll im Trend

Gigi Hadid präsentierte einen femininen Seitenscheitel zum sanft gelockten Haar im Stil der 1940er Jahre auf der Vanity Fair After Party. Für dieses elegante Hairstyling wird nur wenig benötigt: Ins feuchte Haar kann etwas Festiger eingearbeitet werden, vor allem am Haaransatz. Das sorgt dafür, dass die Lockenpracht später schön voluminös fällt, ohne zu beschweren. Für extra Glanz im langen Haar sorgt ein leichtes Finish, welches beim kalten Föhnen noch Elastizität und Sprungkraft verleiht. Wer seine Locken im Hollywood-Stil nicht beim professionellen Stylisten in Form bringen lässt, föhnt am besten kopfüber. Das sorgt ringsherum für ein schönes Volumen.

Gigi Hadid sorgte mit dem lässig zur Seite gekämmten Haar für einen exklusiven Hingucker, der auch zu Hause ganz leicht gelingt. Erste ausgehende Haare an den Schläfen lassen sich aber auch herrlich durch einen Seitenscheitel kaschieren. Die Haare fallen dann weich um das Gesicht, was für einen niedlich-verspielten Look sorgt. Das liegt 2023 voll im Trend!

Auch die Stars und Sternchen sind vom Bad Hair Day geplagt

Wollen die Haare einmal überhaupt nicht so, wie man das mit dem Styling hinbekommen möchte, sollte man das Modemagazin am besten geschlossen lassen. Die Modeindustrie suggeriert uns ein ständig perfektes Image, das nachträglich noch einmal ordentlich digital aufpoliert wird. Aber keine Sorge: Auch die Celebrities aus Hollywood wachen einmal total verstrubbelt auf und verstecken ihre Haare dann unter einem großen Hut.

Gerade in den Sommermonaten kann ein breitkrempiger Strohhut nicht nur eine schlecht fallende Frisur verbergen, sondern gleichzeitig auch vor dem blendenden Sonnenlicht schützen. Wer es etwas sportlicher mag, bindet die Haare einfach am Hinterkopf zu einem praktischen Zopf zusammen und lässt diesen ganz zwanglos aus dem Basecap wallen.

So ärgerlich wie für die Hollywood-Promis ist ein Bad Hair Day für die Normalbevölkerung zum Glück nicht, denn niemand muss sich davor fürchten, beim Müll herausbringen von einem im Gebüsch lauernden Paparazzi erwischt zu werden.

Schönheits-Pflegetipps für jedes Haar

Am besten kann beanspruchtes Haar genesen, wenn man nicht zu viele Stylingprodukte verwendet. Auch ein warmes oder kaltes Föhnen kann die empfindliche Haarstruktur unnötig angreifen. Das Haar kann sich bestmöglich regenerieren, wenn es an der Luft trocknet. Feines Haar wird mit einem Conditioner zu mehr Fülle verholfen, leicht fettendes Haar sollte nicht zu häufig gewaschen werden. Wer im Urlaub am Meer für eine bessere Haarstruktur sorgen möchte, sollte am besten möglichst sparsam mit chemischen Pflegeprodukten umgehen.

Sowohl die salzige Meeresluft als auch die anhaltende Sonneneinstrahlung können das Haar unnötig belasten. Eine Bierkur sorgt für einen natürlichen Glanz im Haar, ohne es zu beanspruchen. Mit einem rohen Ei sorgt man für einen naturbelassenen Look mit Volumen und Spannkraft im strapazierten Haar. Das Ei aber unbedingt immer mit kaltem Wasser ausspülen, da es sonst flockt und unschön in den Haaren haftet.