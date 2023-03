Der deutsche Wohnungstrend zwischen Anspruch und Realität

Nicht nur in Stuttgart geht die Anzahl der neugebauten Wohnungen drastisch zurück. In ganz Deutschland wird es immer schwieriger, Neubauten zu verkaufen. Der Grund dafür ist der steigende Quadratmeterpreis.

So wird sich die Lage am Wohnungsmarkt weiterhin verschärfen, obwohl die Käufer trotz des geringeren Angebots weiterhin spezielle Vorstellungen der eigenen Wohnung haben. In den vergangenen Jahren haben sich neue Vorstellungen für die eigene Wohnung entwickelt, welche sich langsam auf die Kriterien der Wohnungssuche auswirken.

Zusätzlicher Platz

Durch das Aufkommen von Home-Office verlagert sich das Leben immer mehr in das eigene Haus oder die Wohnung. Während viele Menschen vor ein paar Jahren unter Tags im Büro waren, wird jetzt mehr Zeit in den eigenen vier Wänden verbracht.

Dafür benötigt man das passende Equipment. So können sich nur wenige Menschen im Wohn- oder Schlafzimmer richtig auf die Arbeit konzentriert. Dieses Problem verschärft sich, wenn der Partner ebenfalls von zu Hause aus arbeitet.

Deswegen werden eigene Arbeitszimmer wieder modern. Diese hatten vor mehreren Jahrzehnten bereits einen Platz in Häusern gefunden, nachdem man aber bis vor Kurzem alles im Büro erledigt hatte, verschwanden die Zimmer wieder aus der Wohnung. Jetzt wird dieser Platz aber wichtiger denn je – und dementsprechend zur Pflicht in einer neuen Wohnung.

Mehr Stauraum

In dieselbe Kerbe schlägt der zweite Punkt. Anstatt, dass man mehr Platz für die Arbeit und sich selbst benötigt, liegt hier der Fokus jedoch auf dem Stauraum. Viele neue Wohnungen besitzen kein eigenes Kellerabteil mehr oder nur ein unzureichendes. Besonders in Wohnungen ist der Stauraum jedoch essenziell, hier können ansonsten nur wenige Dinge blicksicher verstaut werden.

Durch die moderne Konsumgesellschaft hat sich dieses Problem weiter verstärkt. So werden die Wohnungen teils zu klein für die Besitztümer. Um damit umzugehen, werden kleine Stauräume immer beliebter, in welchen man kleine (oder größere) Sachen lagern kann und man jederzeit Zugriff darauf hat. Ebenfalls wird mehr Platz für Hygieneartikel benötigt.

Diese Branche hat in den vergangenen zwei Jahren einen Aufschwung erfahren. Reinigungsprodukte, wie ein Desinfektionsspray oder sogar ein Luftreiniger , werden immer beliebter und benötigen auch einen Platz in der Wohnung.

Zugang ins Grüne

Nicht nur im Haus oder der Wohnung wird mehr Platz gewünscht – der Weg ins Grüne soll noch einfacher fallen. Hier hilft es, wenn man einen kleinen (oder größeren) Garten hat, welchen man zu der eigenen Oase machen kann. Mit dem Fokus auf das eigene Heim und der vermehrten Zeit, welche man darin verbringt, soll auch die Zeit im Garten verlängert werden.

Diese kann genützt werden, um neue Pflanzen und Gemüse anzubauen oder sich in der Sonne von einem langen Tag zu entspannen. Alternativ zu einem Garten sollte in der Nähe zur Heimat ein Naherholungsort oder ein Park sein.

Die Anzahl der neugebauten Wohnungen geht in Stuttgart – und deutschlandweit – drastisch zurück. Trotz dieser Reduzierung des Angebots steigen die Erwartungen der Käufer. Diese wollen mehr Platz in der Wohnung und einen Zugang ins Grüne, nachdem man immer mehr Zeit zu Hause verbringt. Dafür ist man auch bereit, einen höheren Preis zu zahlen. Das Problem ist, dass diese Hoffnungen oft nicht mehr erfüllt werden können. Dafür bräuchte man ironischerweise neue Wohnungen.