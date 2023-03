Cannstatter Frühlingsfest 2023 steht kurz bevor

Am 22. April startet das 83. Stuttgarter Frühlingsfest / Bauarbeiten haben begonnen

Die Veranstalter haben bereits die ersten Daten der Festsause verraten. Sie bildet traditionell den Beginn der Stuttgarter Feste.

Von Alexander Kappen

Bad Cannstatt. Im letzten Jahr fand das Cannstatter Frühlingsfest nach der harten Corona Zeit wieder statt. In diesem Jahr sind nun bereits erste Daten bekannt gegeben worden. In sieben Wochen ist es dann soweit…

Um 12 Uhr am 22. April 2023 im Grandl´s Zelt wird der Anstich durch Wasen-Bürgermeister Thomas Fuhrmann über die Bühne gehen. An den restlichen Festtagen werden die Betriebe auf dem Cannstatter Wasen von Montag bis Freitag ab 13 Uhr öffnen. Samstag und Sonntag sowie am Feiertag des 1. Mai wird bereits ab 11 Uhr der Festbetrieb laufen. Die Betriebe schließen Sonntag bis Donnerstag immer um 23 Uhr. Lediglich Freitag, Samstag und am 30. April ist um 24 Uhr „Feierabend“.

Wie in den letzten Jahren wird es auch 2023 wieder „Familientage“ auf dem Cannstatter Frühlingsfest geben. Am 24. April, 3. Mai und 10. Mai werden die Betriebe und Festzelte ermäßigte Preise und ein buntes Programm für Kinder anbieten.

Am Montag, 24. April, findet darüber hinaus der VVS-Tag auf dem Frühlingsfest statt, an dem man mit einem gültigen VVS-Ticket bis zu 30 Prozent Ermäßigung erhält. Ebenso finden am 25. April, 2. Mai und 9. Mai die VfB-Tage statt. Das große Musikfeuerwerk ist für Sonntag, 14. Mai, ab etwa 21.30 Uhr geplant.