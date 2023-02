Cosmic Playground Festival in Esslinger Dieselstraße

Elektronische Musik am Wochenende an 2 Abenden im Kulturzentrum in Pliensauvorstadt

Am nächsten Freitag und Samstag will das Festival die gesamte Bandbreite elektronischer Musik zeigen: Elektronik, Experimente und Kunst.

Von Alexander Kappen

Esslingen-Pliensauvorstadt. Die Dieselstraße ist ein Kulturzentrum im Esslinger Stadtteil Pliensauvorstadt. Der Stadtteil am Neckar und nahe der B 10 kann sich nun auf das kommende Wochenende freuen. Dann findet nämlich das „Cosmic Playground Festival statt“.

2019 nahm das Event seinen Anfang und wurde von Corona ausgebremst. Am Freitag und Samstag kommen neun Live-Acts auf die Bühne. Dabei sollen alle Möglichkeiten der elektronischen Musik abgedeckt werden. Auch Kunst soll seinen Platz dabei bekommen.

Eine Mitarbeiterin, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr in der Dieselstraße abgeleistet hat, rief das Playground Festival ins Leben. Denn die Dieselstraße hat sich normalerweise eher im alternativen Bereich bisher engagiert was Musik und Events angeht. Mehr Infos: Dieselstrasse: Home