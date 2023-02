JVA Stammheim wird zum Mega-Gefängnis umgebaut

Im Sommer sollen dort wieder Gefangene einziehen / Bald fast 11 00 Plätze

Das Stuttgarter Gefängnis wird seit Jahren umgebaut. Denn die Baden-Württembergische Gefängnisse platzen aus allen Nähten.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Stammheim. Der Stuttgart Journal Reporter war auch schon drin, aber nicht weil er so kritische Restaurant-Tests geschrieben hat, nein weil er als Pressevertreter einem Fußball Training der Stuttgarter Kickers mit JVA-Jugendlichen beigewohnt hat.

Seit Jahren wird die JVA Stammheim umgebaut. Bald sollen hier fast 11 00 Gefangene Platz haben. Denn im Ländle platzen die Knäste aus allen Nähten – es gibt zuwenig Zellen. Im Sommer hat das Stuttgarter Gefängnis 1065 Haftplätze und ist damit das größte in Baden-Württemberg.

Übrigens: In den letzten 15 Jahren sind 140 Millionen Euro in den Umbau der JVA Stammheim geflossen. 2027 soll die neue JVA in Rottenburg fertig sein. Das hat Auswirkungen auf Stammheim. Es kann sein, dass dann der marode Bau 1 geschlossen wird oder zumindest die Zahl der Inhaftierten reduziert wird, aber das ist Zukunftsmusik…