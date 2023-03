Die Leiden eines Disco-Chefs gehen weiter

Der Stuttgart Journal Reporter macht regelmäßig Partyfotos in der Neo Lounge in Nürtingen

Die Neo Lounge hieß früher Green und war mal richtig erfolgreich. Nun kommen manchmal weniger Gäste als das Club-Personal zusammen.

Von Alexander Kappen

Nürtingen. „Ich hatte jetzt eine Anfrage zu einem Frauentag mit einem Stripper“, erzählte mir der Neo Lounge-Pächter in einem privaten Telefonat. Hochzeiten, Balkan-Party, Teenie-Fete oder oder oder – der Club-Betreiber versucht alles um seinen Club wieder voran zu bringen. Der Vorgängerclub, das „Green“ lief „Bombe“ und hatte immer so um die 3-400 Gäste. Dann gab es Knatsch mit den Stammgästen, der Club machte zu und das „Neo“ kam.

„Jetzt hat mich der Gerichtsvollzieher besucht und will 10 000 Euro an Schulden eintreiben vom Vorpächter“, erzählt mir der Betreiber und seufzt. Am kommenden Samstag hat er eine Techno-Legende verpflichten können: Talla2xlc

„Der ist ein Freund einer bekannten und kommt für einen günstigen Tarif in meinen Club. Normal kostet der 5000 Euro pro Abend“, sagt mir der Betreiber.

„Entweder mach ich jetzt mit Hochzeiten wieder schwarze Zahlen oder ich mach bald den Club zu“, teilt mir der Betreiber mit. An den guten Partyfotos kann es allerdings nicht liegen…Neo Bar & Lounge | Nürtingen | Facebook