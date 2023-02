Kulturzentrum Dick in Esslingen wird umgebaut

Drei Millionen Euro nimmt der Betreiber Heinz Lochmann in die Hand

Unter anderem soll hier ein Bowlingcenter mit zwölf Bahnen entstehen.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Im Dick (ehemalige Industrieanlage jetzt Freizeittreff) flippert der Stuttgart Journal Reporter regelmäßig, feierte hier Silvester auf einer Ü30 Party und hat sich hier im Kino den zweiten Teil von „Top Gun“ angeschaut. Also das Dick Center ist in Esslingen die wichtigste Institution, wenn man seine Freizeit verbringen will. Betreiber Heinz Lochmann will sich jetzt für die Zukunft rüsten und plant einen Umbau für drei Millionen Euro. Dabei soll eine Bowlinganlage entstehen mit zwölf Bahnen. Früher konnte man im Fun Ball Esslingen bowlen, das hat aber auch schon lange zu – Also sinnvoll eine Bowlingmöglichkeit anzubieten! Dies wird wohl noch mehr Besucher anlocken. Am Wochenende ist im Dick jetzt schon immer n Menge los…

Die Tochter des Betreibers Lara steigt nun auch ins Management des Dicks ein. Die 24-Jährige arbeitet in die Geschäftsführung mit. Übrigens: Eine Disco ist hier angesiedelt, Lokale, Billardcenter, Kino, Fitness-Studio und nun auch eine Bowling-Bahn. Man macht damit den Möhringer SI-Betreibern Konkurrenz, sagt sich der Reporter, der seit 30 Jahren stolzer Esslinger ist.