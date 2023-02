Neues aus Calwer Passage: Galerie „Yellow Korner“

Hier gibt es coole und einzigartige Foto-Bilder von internationalen Fotografen

„Kiss Kiss Bang Bang“ (Foto) heißt das Lieblingsbild des Reporters von der neu eröffneten Galerie „Yellow Korner“ in der Stadtmitte.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. „Wir sind eine Galerie, aber man kann alle Bilder kaufen“, teilt mir die Mitarbeiterin Theresa mit. „Yellow Korner“ heißt die neue Galerie in der Calwer Passage. Hier sind rund 30 große Foto-Bilder (gerahmt) ausgestellt. Man kann alle kaufen. Von 39 bis 5000 Euro reichen die Preise.

Gleich am Eingang sind die Aktfotografien zu sehen. „Das lockt die Kunden an“, teilt mir die etwas schüchterne Theresa mit.

Des Weiteren gibt es Foto-Motive von Stuttgarter Porsche, wilden Tieren wie einem schwarzen Jaguar, Strand und Palmenbilder mit einem Mercedes aus Palm Springs (USA), und künstlerisch angehauchte Fotografien. Eben das „Kiss Kiss Bang Bang“, das 1490 Euro kostet.

„Uns gibt es hier seit kurzem“, sagt mir Theresa. Es ist die erste Galerie der „Yellow Korner“-Reihe in Stuttgart. Insgesamt gibt es 13 an der Zahl in ganz Deutschland. Wirklich sehenswert und einen Abstecher wert.