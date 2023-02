Mitarbeiterzufriedenheit ist wichtiger denn je: Was Arbeitgeber tun können

Wovon ist der Erfolg eines Unternehmens abhängig? Gängige Antworten sind Qualität, Innovation oder eine hohe Nachfrage – das stimmt zwar, es gibt jedoch einen maßgebenden Faktor, der oftmals vergessen wird: die Mitarbeiterzufriedenheit. Nur gesunde und glückliche Mitarbeiter in einer fördernden Umgebung können ihr volles Potenzial ausschöpfen und Bestleistungen bringen.

Warum ist Mitarbeiterzufriedenheit so wichtig?

Mitarbeiterzufriedenheit ist aus vielen Gründen für den Erfolg eines Unternehmens entscheiden. Studien haben gezeigt, dass glückliche Mitarbeiter loyaler und engagierter sind und grundsätzlich mehr und bessere Leistungen bringen. Kann sich ein Arbeitnehmer mit einem Unternehmen identifizieren, liegt ihm mehr an dessen Erfolg und er ist bereit, aktiv dazu beizutragen.

Ein Gefühl von Zusammengehörigkeit schaffen

Teamarbeit und Kommunikation stehen in den meisten Berufen an der Tagesordnung. Nur Mitarbeiter, die gut miteinander harmonieren und sich einem Team angehörig fühlen, zeigen volles Engagement. Um das zu fördern, kann man beispielsweise Teamoutfits erstellen und an jeden Mitarbeiter verschenken. Das ist eine nette Geste und bringt automatisch ein Gefühl von Zusammengehörigkeit.

Jeder Mitarbeiter sieht sich damit als Teil des Unternehmens und der Gemeinschaft. Noch besser ist es, wenn die Outfits bequem und modisch sind und dadurch außerhalb der Arbeitszeiten getragen werden können. Dadurch signalisieren die Arbeitnehmer ihre Zugehörigkeit nach außen und werden unbewusst tiefer an das Unternehmen gebunden.

Ergonomie am Arbeitsplatz fördern

Ergonomisches Arbeiten ist in jedem Beruf essenziell. Heutzutage wird viel gesessen und vor allem Fehlhaltungen können Schmerzen, Erkrankungen und Schlimmeres zur Folge haben. Als zukunftsorientiertes und innovatives Unternehmen sollte man deshalb Wert auf einen ergonomischen Arbeitsplatz legen – von ergonomischen Stühlen und Tastaturen bis zu aktiven Pausen und Seminaren über Gesundheit.

Einige Unternehmen bieten außerbetriebliche Aktivitäten an und stellen Mitarbeitern einen Fitnessraum oder Geräte zur Verfügung. So können sich die Arbeitnehmer in der Pause oder nach Feierabend noch sportlich betätigen. Das verbessert die Gesundheit und stärkt das Immunsystem. Für Arbeitgeber bedeutet das, weniger Fehltage aufgrund von Krankheiten.

Die Mitarbeiter fragen & Interesse zeigen

Wer weiß am besten, was die Mitarbeiter benötigen? Richtig, die Mitarbeiter selbst. Bevor man blind mit dem Umsetzen von Maßnahmen beginnt, sollte man sich direkt an der Quelle informieren. Je nach Betriebsgröße können zum Beispiel Umfragen per E-Mail oder als schriftlicher Fragebogen verteilt werden. Hat man eine lockere Bindung zu den Angestellten, sind Einzelgespräche möglich, jedoch fällt es den meisten Mitarbeitern leichter ihre Meinung zu äußern, wenn sie dabei anonym bleiben dürfen.

Man sollte den Angestellten ein paar Tage Zeit geben, um den Fragebogen auszufüllen, damit sie ausreichend Zeit haben, darüber nachzudenken und konstruktive Verbesserungsvorschläge zu formulieren. Mit dieser Umfrage zeigt man gleichzeitig Interesse am Wohl der Mitarbeiter, was das Image des Unternehmens stärkt. Die Angestellten fühlen sich gehört und wertgeschätzt.

Flexible Arbeitsmodelle zur Verfügung stellen

Seit der Pandemie hat sich das Modell des Homeoffice bewährt und ist deshalb gefragter als je zuvor. Vor allem für Eltern und Pendler ist es eine große Entlastung. Insgesamt ist das Homeoffice umweltfreundlicher und auch das Unternehmen spart sich dadurch Kosten. Man benötigt weniger Büroräume und die Energiekosten können gesenkt werden.

Ist das Homeoffice nicht möglich, können hybride Arbeitsmodelle in Betracht gezogen werden. Das bedeutet, es wird zwischen Homeoffice und Büro gewechselt. Das Arbeiten im Homeoffice steigert nachweislich das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit der Angestellten und ist deshalb eine Überlegung wert.

Fazit – Mitarbeiterzufriedenheit als Grundlage für Erfolg

Mit ein paar einfachen Veränderungen lässt sich die Mitarbeiterzufriedenheit signifikant steigern. Das wirkt sich positiv auf beide Seiten aus. Die Angestellten sind gesünder und kommen gerne zur Arbeit und das Unternehmen profitiert von besseren Leistungen. Eine Investition, die sich auszahlt.