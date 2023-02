Die besten kostenlosen Filmtipps für den Feierabend

Filme ansehen übers Internet wird beliebter – so kann man wo und was selbst bestimmen

Die Mediatheken der TV Sender bieten Filme und Serien an, für die man normalerweise keine monatliche Gebühr zahlen muss.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Der Stuttgart Journal Filmkritiker hat zwei Streamingdienste aus dem Internet, für die er monatlich ein kleine Gebühr bezahlt. Da er Filmefan ist, muss er schauen wo er Nachschub bekommt. Er hat auch bei Facebook eine Filmtipp-Seite mit 100 Followern. Hier sind die besten Filmtipps für den Feierabend – ohne Gebühr:

-5-teilige-Krimiserie „Asbest“ in ARD Mediathek: Zurzeit DER Renner! Der 19-jährige Momo Kawall ist in einen Raubüberfall verwickelt. Er war nur der Fahrer muss aber die Hauptschuld tragen und dafür 9 Jahre in den Knast – nach Berlin-Moabit. Er muss im Knast Abenteuer bestehen und gerät zwischen alle Fronten. Draußen kämpfen Polizei, Kurden, Ein Discoboss, ein Wettbürobetreiber und der Kawall-Clan gegeneinander. Gesamte deutsche Krimi-Schauspiel-Elite am Start. Sehr spannend und toller Soundtrack!

Asbest – das Serien-Highlight (Trailer) – YouTube

–Hamilton 2. Staffel der schwedischen Agenten-Serie in ZDF Mediathek. Der junge schwedische Topagent muss neue Abenetuer bestehen und dabei nicht weniger als die Welt retten. Vier neue Folgen. Jede ist ein kompletter Spielfilm mit circa 90 Minuten. Sehr spannend und auch etwas amüsant. Tolle Aussenaufnahmen!

HAMILTON – Staffel 2 – Trailer deutsch [HD] – KrimiKollegen – YouTube

–Jerks auf joyn.de: Für Nicht Abonnenten also Joyn plus ist die erste Folge jeder Staffel verfügbar. Die mittlerweile fünf Staffeln umfassende Erfolgsserie mit Christian Ulmen und Fahri Jardim beide bekannt aus Tatort-Folgen als Kommissare widmen sich hier den alltäglichen Kuriositäten in Berlin-Brandenburg. Mega lustig und urkomisch! Serien streamen auf Joyn