JVA Stammheim: VfB-Training mit Jugendlichen

Sportwissenschaftler Dr. Michael Stügelmaier besuchte inhaftierte junge Männer

Hoffnung geben sollte der Besuch des VfB-Angestellten. Eine tolle Aktion findet Stuttgart Journal!

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Stammheim. In Stammheim beim Fußball spielen der inhaftierten Jugendlichen – da war der Stuttgart Journal Reporter auch schon vor Ort. Vor einigen Jahren machten die Stuttgarter Kickers ein soziales Projekt in dieser Art hinter Gittern und luden Pressevertreter ein. Den Ausweis abzugeben und viele große metallene Schlüssel, daran erinnert sich der Reporter noch.

Der Sportwissenschaftler des VfB-Nachwuchsleistungszentrums Dr. Michael Stügelmaier sprach mit 17- bis 20-jährigen Gefangenen des Jugendvollzugs über Ernährung und Training während der Haft. Er versuchte Tipps zu geben und natürlich Hoffnung hinter Gittern.

Der Grund für den Besuch in der JVA war eine Bitte zum Kommen von Jörg Reinhardt und Marc List. Die zwei Sozialpädagogen wollen mit ihrem – mit dem Fußball-Bildungspreis versehenen – Kooperationsprojekt „Nachspielzeit“ in Zusammenarbeit mit der Sozialberatung Stuttgart e.V. jungen Menschen in Haft unter anderem politische Themen näherbringen und mit ihnen über ihre Meinung und Einstellung talken.

Der Besuch des VfBlers sollte auch Anreiz sein, sich fit zu halten, um dann in Freiheit wieder „angreifen“ zu können. Rein legal versteht sich…