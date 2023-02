Cannabis-Automaten in Region droht Schließung

In Endersbach (Rems-Murr) und Backnang hängen sie und sollen beschlagnahmt werden

Unser Video über den neuen Cannabis-Shop „Planty-Reason“ ist auf YouTube der Hit – Fast 12 000 Klicks und über 200 likes ! Den Cannabis-Automaten droht aber Ungemach.

Von Alexander Kappen

Region Stuttgart. Vor der Tankstelle in Weinstadt-Endersbach (mitten im schönen Rems-Murr-Kreis) und am Dresdner Ring in Backnang – das sind die Standorte von zwei Cannabis-Automaten. Hier kann man sich Hanf-Produkte ziehen – zum Beispiel Cannabis-Räucherware für besseren Raumduft und andere Produkte, die es auch in jedem Cannabis-Shop zu kaufen gibt.

Allerdings gibt es bei Automaten ein Problem: Man kann das Alter der Käufer nur schwer überwachen. Zu groß scheint die Gefahr, dass Minderjährige an Hanf-Produkte gelangen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ordnete eine Razzia am 6. Dezember 2022 an: Die Automaten wurden geräumt (abgebaut) und die Waren überprüft – ob die gesetzlichen Grenzen für den Cannabis-Anteil eingehalten wurden. Genau dasselbe musste der Hanf-Kiosk (im Rotlichtviertel) über sich ergehen lassen.

Am 20. Januar wurden die Automaten wieder aufgestellt. „Amnesia Kush“ hei´t ein Produkt des Automaten. Das ist Cannabis-Räucherware… Aber für wie lange bleibt offen…