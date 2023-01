Esslingen: Neuer Nachtkiosk bis Mitternacht auf

Inhaber Ivan Khader (21) will demnächst bis 2 oder drei Uhr nachts auflassen

In den USA ist es normal dass man 24 Stunden lang einkaufen kann. Bei uns kennt man längere Öffnungszeiten noch nicht so lange.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Der REWE am Bahnhof hat bis Mitternacht auf. Das will demnächst übertrumpfen: Ivan Khader ist erst 21 Jahre jung und bereits Shop-Inhaber. In der Martinstraße in der Stadtmitte betreibt er ein „Späti“ (das ist auch der Name), einen Tante Emma Laden, der zurzeit bis Mitternacht geöffnet hat.

Bald aber wohl noch deutlich länger. In Berlin und USA kennt man die Späti-Kultur, das Einkaufen auch noch bis in die Nacht hinein. Gerade bei Parties oder bei Leuten die bis spät arbeiten ist das beliebt.

Nachteulen jubeln. So kann man spät Getränke einkaufen, Bier, Cola, oder nur Wasser. Schokoriegel oder auch Wurst und Käse. Es gibt hier nicht alles, aber das Nötigste. Ivan Khader plant einen Mitarbeiter einzustellen und wie gesagt die Öffnungszeiten zu verlängern. Nach Mitternacht ist er dann der Einzige der in Esslingen noch auf hat.