CMT 2023-Neuheit: Camping für unter 20 000 Euro

Der Stuttgart Journal Reporter entdeckte das Caravaning für den schmalen Geldbeutel

Das Geld wird immer knapper heutzutage. Da ist es toll wenn günstigere Formen des Reisens zum Beispiel geschaffen werden – gerade für Familien mit kleinen Kindern. Denn wie sollen die 100 000 Euro für einen neuen Campingwagen (normaler Preise auf der CMT !) aufbringen…

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Der „Aliner“ kommt aus den USA und ist dort bereits seit 35 Jahren der Renner. Man kann für 17 900 Euro bereits ein kleines Campingmobil erwerben. Das wird durch Zusammenklappen zum transportablen Anhänger für jeden Pkw.

Die Besucher staunten nicht schlecht, als sie sahen was Mitarbeiter Wolfgang Heise von der Firma „Camp Impuls“ da hinzauberte. Mit wenigen Handgriffen verwandelte er das kleine Wohnmobil in einen „Kasten“, den man mit dem Auto und Anhängerkupplung problemlos bis an den Urlaubsort bringen kann. „Ich persönlich war in Österreich damit zum Skifahren und bald geht es nach Norwegen mit der ganzen Familie“, erzählte mir Herr Heise.

Zurzeit hat er noch einige Aliner auf Lager. Nachschub muss er aus den USA kommen lassen. Er hat zurzeit als einziger die Rechte, die Campingmobile aus den USA zu vertreiben. Hier unser Video: