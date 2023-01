CMT 2023: Riesenandrang am ersten Wochenende

Von 14. bis 23. Januar dreht sich in den Stuttgarter Messehallen wieder alles ums Reisen

Der Stuttgart Journal Reporter mischte sich unters CMT Besuchervolk. Gedrängel in jeder Halle, die CMT wurde gefühlt „überrannt“ mit Reiseinteressierten.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Seit Samstag dreht sich auf der weltgrößten Reisemesse für Publikumsverkehr wieder alles um Fernweh und Erholung. In den Stuttgarter Messehallen war wieder die Hölle los. Nach drei Jahren Corona Pause drängelten sich Familien mit schreienden Kindern, Besucher mit Essen in der Hand, rennende Reporter mit Videokameras und Fotoapparaten und noch vieles mehr in den Stuttgarter Messehallen. Es war viel los am ersten Wochenende.

Die Stuttgart Stände präsentierten Wilhelma, Stuttgart 21 Baustellenführungen, Touren durch Stuttgart, das Zeppelinmusical in Neuschwanstein und vieles mehr. Hier unser Video:

Caravan und Camping ist wohl das Herzstück der Messe. Es gibt sage und schreibe sieben Hallen, die sich dem Thema widmen. Es gibt eben auch viel Geld zu verdienen. Ein neues Campingmobil kostet heutzutage um die 100 000 Euro. Dann hat man aber auch alles an Schnick Schnack, WLAN, Flatscreen, Kühlschrank, Dusche und auch ein Alkoven, mit dem man mehr Platz hat. Ein Alkoven ist ein Dach, das man in die Höhe ausfahren kann. Hier unser Video dazu: