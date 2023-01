Wie gesund sind Hanfsamen tatsächlich?

Hanfsamen werden als neues Superfood gehandelt. Ihre gesundheitliche und beim Abnehmen unterstützende Wirkung wird von Ernährungsexperten hochgeschätzt. Wir stellen die gesundheitlichen Vorteile vor, die sich mit dem Konsum von Hanfsamen verbinden, und zeigen, in welchen Situationen wir von Hanfsamen profitieren können.

Was sind Hanfsamen?

Hanfsamen sind die Samen der Hanfpflanze, von denen es mit der Cannabis Sativa, Cannabis Indica und Cannabis Ruderalis drei verschiedene Arten gibt. Botanisch gehören sie der Gattung der Nüsse an und sind damit Schließfrüchte, bei denen die drei Schichten der Fruchtwand verholzen.

Hanfsamen sind mit einem Durchmesser von nur drei bis vier Millimetern sehr klein. Ihre Farbe changiert zwischen grünlichen, gräulichen und bräunlichen Farbtönen und ihre Form ist oval. Dominieren grüne Farben, könnte dies ein Hinweis auf Unreife sein. Cannabissamen können online bestellt, in Lebensmittelgeschäften oder Bioläden gekauft werden.

Kleine Kraftpakete mit hohem Proteinanteil

Ihren Ruf als kleine Kraftpakete verdanken Hanfsamen dem Umstand, dass sie mit 30 % ein außerordentlich hohes Verhältnis an Proteinen aufweisen, das deutlich höher ist als bei Chia- und Leinsamen, die nur auf einen Proteinanteil von 16 bis 18 % kommen. Für Hanfsamen spricht, dass sie alle neun essenziellen Aminosäuren sowie zahlreiche wertvolle Omega-3-Fettsäuren enthalten. Diese werden für den Zellstoffwechsel benötigt, stärken das Immunsystem und beugen Entzündungen vor.

Ferner weisen sie im Verhältnis zu Omega-6-Fettsäuren das ideale Verhältnis von 3:1 auf. Die ebenfalls in den Hanfsamen enthaltene Gamma-Linolensäure (GLA) hemmt die Ausschüttung entzündungsfördernder Stoffe und ist Ausgangspunkt für die Herstellung des Gewebshormons Prostaglandin. Dieses reguliert wichtige körpereigene Prozesse und ist an der Steuerung von Entzündungsreaktionen beteiligt.

Das Nährstoffprofil von Hanfsamen

Gesund ist das Nährstoffprofil von Hanfsamen auch mit Blick auf die Mineralien und Vitamine. Bei den Mineralstoffen enthalten Hanfsamen Calcium, Magnesium, Schwefel, Natrium, Phosphor, Kalium, Eisen und Zink, von denen besonders die Mineralien Eisen, Magnesium und Zink herausragen.

Bei den Vitaminen ist die ganze Palette von A bis E enthalten – hier überwiegen Vitamin B und Vitamin E. Dieser gesunde Cocktail an Vitalstoffen hilft unter anderem bei der Regeneration der Muskulatur, trägt zu einem ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt bei, hält den Cholesterinspiegel gesund und schützt vor freien Radikalen.

Unterstützung beim Abnehmen

Im Rahmen einer Diät werden Hanfsamen geschätzt, da sie auf vielseitige Weise beim Abnehmen helfen. Zunächst kurbeln sie den Stoffwechsel an und beschleunigen damit die Fettverbrennung. Überdies besitzen sie im Magen in Verbindung mit Wasser eine aufquellende Wirkung und signalisieren dem Magen ein natürliches Sättigungsgefühl.

Unter der Voraussetzung, dass sie ungeschält verkostet werden, enthalten sie zahlreiche Ballaststoffe, die Wasser binden, dadurch schneller sättigen und einen Nährboden für positive Darmbakterien darstellen, welche zu einer gesunden Darmflora beitragen. Im Sinne von Low-Carb weisen Hanfsamen so gut wie keine Zuckeranteile auf, was dem Körper dabei hilft, die durch übermäßigen Zuckerkonsum überbeanspruchte Insulinpumpe zu beruhigen und wieder zu einem natürlichen Verhältnis zu Lebensmitteln zu finden.

Förderung des Herz-Kreislauf-Systems

Hanfsamen tragen generell zur Gesundheit bei. Herausragend sind eine Reihe von gesundheitsfördernden Effekten, die mit dem Herz-Kreislauf-System beginnen. So wirkt die entzündungshemmende Wirkung der Gamma-Linolensäure explizit gegen Erkrankungen am Herzen. Darüber hinaus wird der entzündliche Marker CPR von der medizinischen Forschung mit Herzerkrankungen in Verbindung gebracht. Dieser Marker wird durch die in Hanfsamen enthaltene Aminosäure Arginin eingedämmt.

Gleichzeitig ist Arginin an der Bildung von Stickstoffmonoxid beteiligt, das dabei hilft, dass die Blutgefäße sich erweitern und entspannen können. Dadurch kann sich der Blutdruck besser senken, wodurch sich das Risiko von Blutgerinnseln verringert.

Weitere gesundheitsfördernde Effekte durch Hanfsamen

Zu einem besseren Hautbild tragen sowohl die entzündungshemmenden als auch die antioxidativen Eigenschaften der Hanfsamen bei, sodass Anwender von einem möglichen Anti-Aging-Effekt profitieren können. Als möglicher Stimmungsbooster kommen Hanfsamen infrage, da sie mit Tryptophan die Vorstufe des Glückshormons Serotonin enthalten sowie Vitamin B2, Eisen und Magnesium zur Förderung des Energielevels. Die antientzündlichen Eigenschaften helfen bei Krankheiten wie Diabetes, Arthritis, Multiple Sklerose und Krebs, da diese mit Entzündungen assoziiert sind.

Andere positive Effekte beziehen sich auf die Stärkung der Sehkraft durch die hohen Anteile an B-Vitaminen sowie die Förderung der kognitiven Fähigkeiten durch die wertvollen Mineralstoffe und ungesättigten Fettsäuren. Auch Sportler können aufgrund der hohen Proteinanteile sowie des Mix an Calcium und Magnesium mit positiven Effekten rechnen. So tragen Calcium und Magnesium zum Wechselspiel einer reibungslosen Muskelfunktion bei körperlicher Anstrengung bei, da Calcium bei der Muskelanspannung und Magnesium bei der muskulären Entspannung hilft.